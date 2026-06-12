Periferie animate a Bari, al via la quinta edizione del festival

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Un’invasione pacifica di quartieri, scuole e spazi di comunità della città. La quinta edizione di Periferie Animate, il festival ideato e organizzato da Sinapsi – Produzioni Partecipate, con la direzione artistica di Vincenzo Ardito, per una settimana porterà il cinema di animazione d’autore in diversi quartieri della città – San Pasquale, San Girolamo, Palese, San Pio, Carbonara, Carrassi – costruendo giornate dedicate ai ragazzi e alle famiglie che avranno come filo conduttore il tema dell’edizione 2026, “Frontiere invisibili”.

Attraverso una call internazionale, Periferie Animate ha raccolto candidature di cortometraggi d’animazione da ogni parte del mondo. Dopo un’attenta selezione, saranno 50 le opere proiettate durante le giornate del festival, (divise tra corti animati per le fasce di età 3-7 anni, 8-10 anni e documentari brevi per la fascia 12-18 anni) e giudicate dai bambini e ragazzi protagonisti delle giornate di Periferie Animate. Un’apertura al mondo ( 45 Paesi rappresentati ) preparata nei mesi precedenti con laboratori, visioni guidate, attività di educazione all’immagine e giurie studentesche. Le classi sono parte attiva del processo: guardano i corti, discutono, votano, producono contenuti audiovisivi, incontrano educatori e operatori culturali. Le giornate del festival saranno anche il momento della proiezione pubblica dei 6 corti realizzati a scuola (per la fascia 6-18 anni), restituzione alla città del lavoro fatto dai ragazzi in classe.

Ogni giorno il festival accenderà un territorio diverso, ospitando, oltre alle proiezioni dei corti in concorso , una serie di attività per bambini e ragazzi (più di 1500), laboratori, attività di piazza, incontri e momenti speciali dedicati ai temi sociali che coinvolgono la cittadinanza insieme a educatori, artisti, operatori culturali e comunità locali. Sono 6 le istituzioni scolastiche e i presidi educativi coinvolti, in 8 quartieri dei 5 municipi della città di Bari.

L’obiettivo di Periferie Animate è andare oltre le frontiere fisiche che separano il centro dalle periferie attraverso un percorso diffuso e itinerante che porta l’educazione alle immagini nei luoghi in cui spesso l’offerta culturale arriva con più fatica. Senza dimenticare le frontiere anche sociali, culturali, emotive, economiche che segnano le vite dei più piccoli e delle comunità cittadine. il cinema d’animazione porta a galla pregiudizi, paure, silenzi, disuguaglianze, ma anche desideri, immaginazione, possibilità di incontro. L’animazione, con la sua libertà visiva e narrativa, permette di dare forma a mondi interiori e sociali difficili da raccontare con altri linguaggi. Ogni film diventa così un varco: un modo per attraversare il limite, comprenderlo, trasformarlo e ripensare gli spazi della città.

Si parte domenica 14 con la festa di quartiere a San Pasquale, con attività per bambine, bambini e famiglie, nell’area parcheggio di via De Ruggiero . Kinè La Cinegiocoteca (base operativa di Sinapsi) trasforma un angolo del quartiere in una mini-arena di strada, uno spazio di comunità che ospiterà l’apertura ufficiale del festival con attività di pre-cinema, proiezioni di cortometraggi e momenti di partecipazione. Kinè, lunedì 15, accoglierà anche un momento di confronto sul ruolo del cinema nei percorsi educativi. A seguire, Periferie Animate coinvolgerà l’Accademia del Cinema Ragazzi di San Pio, luogo in cui il cinema è diventato strumento di crescita comunitaria, con laboratori a cura del Get con i bambini del progetto LAPIS e il laboratorio “Totoro di periferia” a cura dell’artista Anna Di Maggio, ispirato all’immaginario mondo di Miyazaki, durante il quale i piccoli realizzeranno dei mini storyboard scoprendo il lavoro del disegnatore, del colorista e dello sceneggiatore. Poi, mercoledì 17 giugno sarà la volta della Casa delle Bambine e dei Bambini, Centro polifunzionale per la prima infanzia della città (nel complesso residenziale Baridomani), dove è prevista la proiezione del film d’animazione Valentina di Chelo Loureiro, che racconta il viaggio fantastico di una bambina con sindrome di Down alle prese con il grande sogno di diventare trapezista. All’Arena ExpostModerno, al quartiere Libertà, venerdì 19 giugno, verranno presentati due documentari: Paripasso, progetto di viaggio, narrazione e cinema del reale realizzato dal giornalista e videomaker bitontino Lorenzo Scaraggi (in anteprima), e Il Castello Indistruttibile, di Danny Biancardi, Stefano La Rosa e Virginia Nardelli, ambientato a Danisinni, quartiere di Palermo, la storia immaginifica di un gruppo di undicenni che trasforma un asilo abbandonato in un rifugio segreto, tra gioco e sogni di libertà. A Carbonara, in piazzale Chiesa Matrice, sabato 20, spazio a un incontro pubblico dedicato ad antimafia sociale, cultura e comunità, con la partecipazione di Nicola Grasso, assessore ai Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza e all’Antimafia Sociale del Comune di Bari e a un poetico spettacolo di ombre di Silvio Gioia. Il gran finale, domenica 21 giugno , sul waterfront di San Girolamo, animato dal mattino da laboratori creativi a cura di Pigment Workroom e di Un clown per amico. Alle 20, in scena “Live Gravity”, spettacolo di giocoleria, acrobatica e clownerie di Michele Diana, seguito, al tramonto, da una performance in mare, a cura di Impact like a pro. Il festival si concluderà con proiezioni e premiazione dei corti vincitori del concorso.

“Questa è un’edizione di svolta – spiega Vincenzo Ardito -perché per la prima volta riusciamo a coinvolgere la maggior parte dei quartieri periferici, per arrivare a più persone possibili. L’obiettivo è portare il cinema dappertutto: è stata la nostra missione da quando siamo nati come associazione Sinapsi Produzioni Partecipate. Un’esperienza che vada oltre la semplice visione, ci piace pensare che il cinema con Periferie Animate torni a essere quel bellissimo momento di condivisione di un film: si guarda, si discute, si vota, si crea, si attraversano i quartieri e si costruiscono legami. Un’esperienza collettiva che dà corpo a un’idea comune oltre ogni frontiera di qualsiasi tipo e usa il cinema e la cultura come strumento di partecipazione e di pace”.

Il programma giorno per giorno

Domenica 14 giugno – San Pasquale

La giornata inaugurale è pensata come una festa di quartiere, con attività di pre-cinema, giochi, proiezioni e momenti di partecipazione tra Kinè La Cinegiocoteca e la vicina area parcheggio di via De Ruggiero (affaccio su viale della Repubblica). La serata prevede, dopo gli interventi istituzionali, attività artistiche in strada, letture ad alta voce a cura di Madimù. Inoltre, saranno presentati i corti realizzati con le scuole Re David e De Amicis – I.C. Monte San Michele di Laterza e quelli nell’ambito di “Parole che Uniscono – Percorsi per relazioni inclusive”, del progetto educativo e creativo di Sinapsi Produzioni Partecipate, promosso e finanziato dal Municipio II del Comune di Bari, rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Infine, saranno proiettati quattro cortometraggi in concorso per la fascia 3-7 anni.

Lunedì 15 giugno – Kinè

La seconda giornata si concentra sul rapporto tra cinema, scuola e partecipazione giovanile. Il cuore dell’appuntamento è, alle 18.30, un momento di confronto dedicato al ruolo del cinema nei percorsi educativi, nella partecipazione dei ragazzi e nei processi di attivazione culturale dei territori. Dalle 20, le proiezioni di corti in concorso nella categoria Corti a scuola.

Martedì 16 giugno – San Pio, Accademia del Cinema Ragazzi

A San Pio il festival entra in dialogo con l’Accademia del Cinema Ragazzi e con le reti educative del territorio. La giornata prevede laboratori a cura del Get, con i bambini del progetto LAPIS, e il laboratorio “Totoro di periferia” a cura dell’artista Anna Di Maggio, ispirato all’immaginario mondo di Miyazaki, durante il quale i piccoli realizzeranno dei mini storyboard scoprendo il lavoro del disegnatore, del colorista e dello sceneggiatore. In programma, anche momenti di visione condivisa, alle 19, con la restituzione del corto realizzato con il Plesso Iqbal – I.C. Aristide Gabelli e la proiezione di una selezione di cortometraggi in concorso (8-10 anni).

Mercoledì 17 giugno – Baridomani, La Casa delle Bambine e dei Bambini

La giornata mette al centro la prima infanzia, le famiglie e i linguaggi accessibili ai più piccoli. SI parte negli spazi di Kinè La Cinegiocoteca alle 19, con Cinenido: una proiezione per famiglie con neonati, donne in gravidanza e papà, con luci soffuse, volume più basso e uno spazio accogliente per i piccolissimi, in collaborazione con MammeContatto. Dalle 19.30, ci si sposta nella Casa delle Bambine e dei Bambini, Centro polifunzionale per la prima infanzia della città (nel complesso residenziale Baridomani), dove si terranno laboratori di giocoleria a cura di Un clown per amico Aps e la proiezione del film d’animazione Valentina di Chelo Loureiro, che racconta la storia di una dolcissima bimba con la Sindrome di Down alle prese con la perdita della nonna, un viaggio fantastico accompagnata dai suoi amici immaginari per crescere e imparare a prendere decisioni da sola. La voce di Valentina è di Alice Gennaro, prima doppiatrice con Sindrome di Down in Italia. Interverranno Antonio Giampietro, Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, e Italo Carelli, Consigliere Comunale e delegato alle Politiche per le Persone con Disabilità della Città Metropolitana di Bari.

Giovedì 18 giugno – Palese, Campo della Chiesa di San Michele Arcangelo

Dalle 17.30, laboratorio tra cinema e illustrazione a cura di Ettore Basciano (negli spazi di Kinè). A Palese il festival si apre a una dimensione serale di comunità, con attività laboratoriali e una performance di giocoleria prima delle proiezioni. La serata nel campo della Chiesa di San Michele Arcangelo prevede la programmazione dei cortometraggi in concorso (8-10 anni) e la restituzione del corto realizzato con la scuola Fraccacreta – I.C Fraccacreta Palese.

Venerdì 19 giugno – Libertà, Arena ExpostModerno

Dalle 19.30 laboratorio di cinema d’animazione con Adolfo di Molfetta. A seguire, la proiezione di cortometraggi documentari (12-18 anni). Nel quartiere Libertà il programma assume un taglio più legato al cinema del reale, all’accoglienza e alle nuove generazioni. Sono previsti un laboratorio di animazione, attività con le realtà partner e una serata di proiezioni con cortometraggi in concorso, l’anteprima del documentario Paripasso di Lorenzo Scaraggi, da un Progetto dell’associazione Senza Piume ETS con Omero su Marte, finanziato dall’Ufficio del Garante dei minori della Regione Puglia, e il documentario Castello Indistruttibile di Danny Biancardi, Virginia Nardelli, Stefano La Rosa, distribuito da ZaLab, la storia di tre undicenni, Angelo, Mery e Rosy che trasformano un ex-asilo abbandonato in un quartiere dimenticato di Palermo, in un rifugio segreto.

Sabato 20 giugno – Carbonara, piazzale Chiesa Matrice

A Kinè in mattinata (dalle 10 alle 13), “Emozioni in ombra”, laboratorio di teatro d’ombre e teatro dell’oppresso sulle emozioni “tabù”: paura, rabbia e vergogna, rivolto ad adulti e a studenti/esse e operatori/trici artistici e sociali. Il piazzale Chiesa Matrice di Carbonara ospita un focus dedicato all’antimafia sociale e alla cultura come presidio di comunità, con la partecipazione di Nicola Grasso, assessore comunale ai alla Legalità, alla Trasparenza e all’Antimafia Sociale. Alle 21, in scena “Bandita – Cabaret ironico/poetico di ombre” di e con Silvio Gioia. Uno spettacolo poetico e sorprendente in cui mani, dita e ombre si trasformano in animali, personaggi e creature fantastiche. Il pubblico è invitato a partecipare, giocare con la propria ombra e dare vita a nuove scene tra luce, musica e immaginazione. A seguire, la restituzione del corto realizzato dai bambini del Plesso D’Alesio – Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II – S.M. De Marinis e le proiezioni di cortometraggi in concorso (3-7 anni).

Domenica 21 giugno – giornata finale sul waterfront di San Girolamo

Il pomeriggio unisce arte urbana, sport, gioco e partecipazione, in collaborazione con l’I.C. Duse di San Girolamo. Dalle 17.30, al via il laboratorio creativo “Per Mare”, a cura di Pigment Workroom in cui bambine e bambini trasformano una vera vela da windsurf in un’opera collettiva, usando collage e Dacron adesivo. Alle 19, il laboratorio di Circobus, a cura di Un Clown per amico. Alle 20, in scena “Live Gravity”, di e con Michele Diana, spettacolo di teatro-circo con giocoleria, acrobatica, equilibrismo e clownerie, tra comicità, improvvisazione e coinvolgimento del pubblico. A seguire, al tramonto, la performance in acqua con Impact like a pro. A seguire, la restituzione del corto realizzato con i bambini del Plesso Marconi – Istituto Comprensivo Duse. Infine, le proiezioni finali e la premiazione dei cortometraggi vincitori.