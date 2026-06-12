Sclerosi multipla, in Italia la metà delle persone colpite ha meno di 40 anni

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In Italia circa 150mila persone convivono con la sclerosi multipla e, tra queste, una su due ha meno di 40 anni. È il dato diffuso da Aism, l’Associazione italiana sclerosi multipla, che negli scorsi giorni ha lanciato l’edizione 2026 di “#GiovanioltrelaSM”, il percorso dedicato ai giovani che convivono con la malattia e con altre patologie neurologiche correlate. Secondo i dati dell’associazione, il 10% delle persone colpite dalla sclerosi multipla è costituito da bambini, mentre il 50% è rappresentato da giovani under 40. Una diagnosi che spesso arriva in una fase cruciale della vita, tra studio, lavoro, relazioni e progetti per il futuro.

L’edizione 2026 dell’iniziativa è intitolata “Direzioni. Ritrovarsi, scegliere, vivere” ed è promossa da Aism con il patrocinio di Ainmo, l’Associazione italiana neuromielite ottica. Il percorso è rivolto non solo ai giovani con sclerosi multipla, ma anche a chi convive con neuromielite ottica e Mogad, rare patologie autoimmuni che colpiscono il sistema nervoso centrale. Il programma ha preso il via lo scorso fine settimana a Vibo Valentia con un appuntamento dedicato alle regioni del Sud, tra cui Puglia, Calabria, Basilicata e Campania. Seguiranno gli incontri del 26 e 27 settembre a Bologna per il Nord Italia, del 7 e 8 novembre a Messina e, infine, del 28 e 29 novembre a Roma per le regioni del Centro.

Gli appuntamenti coinvolgeranno giovani pazienti, professionisti sanitari, esperti e realtà associative del territorio, con momenti di confronto, approfondimento e condivisione delle esperienze. Tra le iniziative previste tornano gli incontri “Botta e risposta con il neurologo” e i laboratori dedicati alla sessualità, mentre particolare attenzione sarà riservata ai temi del benessere psicologico, della genitorialità e del ruolo dei caregiver.

“La novità di questa edizione è la scelta di portare il percorso nei territori, per raggiungere più persone e creare spazi di confronto vicini ai luoghi in cui i giovani vivono, studiano, lavorano e costruiscono i propri progetti di vita”, spiega Francesco Vacca, presidente nazionale di Aism. “Nessuno dovrebbe affrontare da solo le sfide che una diagnosi può portare con sé e il confronto con chi vive esperienze simili può fare la differenza nella costruzione del proprio futuro”.

Foto repertorio