A Modugno una giornata dedicata alla sicurezza stradale, ecco “Kickoff meeting”

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Questa mattina il Palazzetto dello Sport “Salvatore Pantaleo” di Modugno ospiterà un evento dedicato alla sicurezza stradale, alla prevenzione e alla responsabilità civica. L’appuntamento, in programma a partire dalle 9.30, rientra nelle attività del progetto “Fair Play District – Formazione, Amicizia, Inclusione, Rispetto”, finanziato nell’ambito dell’avviso nazionale “Spazi Civici di Comunità – Play District” promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Sport e Salute.

L’iniziativa vede come capofila Tersicore ASD, insieme alle associazioni sportive U. Pallavolo Modugno ASD, Virtus Modugno ASD, Santo Stefano Modugno ASD e Centro Taekwondo Team Belviso ASD, con il coinvolgimento del Comune di Modugno e di D.ANTHEA ETS, che cura le attività sociali ed extrasportive del progetto. L’evento è realizzato in collaborazione con Automobile Club Bari (ACI) e I.P.A. Comitato Locale Bari 2, con la partecipazione della Polizia Stradale di Bari, dei Carabinieri della Stazione e della Compagnia di Modugno e della Polizia Locale.

Nel corso della mattinata cittadini, famiglie, studenti e giovani potranno partecipare a una serie di attività pratiche e laboratori dedicati alla sicurezza stradale. Tra le iniziative previste figurano percorsi educativi interattivi, simulazioni di guida con il simulatore didattico dell’ACI, dimostrazioni operative delle forze dell’ordine, percorsi con occhiali alcolemici per sperimentare gli effetti dell’alterazione della percezione alla guida e prove pratiche a piedi e in bicicletta per imparare a riconoscere i pericoli della strada.

In programma anche dimostrazioni di guida sicura con la skid-car, area giochi e laboratori per bambini e famiglie, oltre a momenti di confronto con piloti professionisti e familiari di vittime della strada che racconteranno le proprie esperienze per sensibilizzare sul valore della vita e sul rispetto delle regole. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione, della legalità e della sicurezza stradale, coinvolgendo attivamente la cittadinanza attraverso esperienze dirette e attività formative.

Sul tema è intervenuto il presidente dell’ACI Bari, Francesco Ranieri, che ha sottolineato l’importanza dell’educazione stradale tra le nuove generazioni: “Partecipare a questa giornata ha per noi un valore straordinario. Come Aci siamo da sempre in prima linea in tutte le iniziative capaci di fare cultura e informazione sul territorio, convinti che l’educazione alla sicurezza stradale debba partire proprio dai ragazzi”.