I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Il boom degli Airbnb a Bari. La richiesta di ergastolo per l’omicidio del fisioterapista. Le minacce alla giudice antimafia. L’inchiesta sul voto di scambio e gli arresti a Modugno. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Omicidio fisioterapista a Bari, chiesto l’ergastolo per l’imputato
Lecce, minacciata il giudice antimafia Mariano: testa di capretto su tomba del padre
Voto di scambio politico-mafioso, 6 arresti a Modugno e nel Foggiano
“Favori in cambio di voti”, ex assessore Puglia verso il processo
Bari si accende di magia: via Manzoni, Japigia e Corso Vittorio Emanuele pronte a brillare
Chiusi due studi privi dei requisiti, multati due fisioterapisti a Bari