I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: Samantha Dell'Edera | Sab, 8 Novembre 2025 - 17:58
copertina giusta
  • 13 sec

Il boom degli Airbnb a Bari. La richiesta di ergastolo per l’omicidio del fisioterapista. Le minacce alla giudice antimafia. L’inchiesta sul voto di scambio e gli arresti a Modugno. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 2 novembre. A Bari la crescita più alta in Italia di appartamenti Airbnb

Airbnb, a Bari + 250% di appartamenti in sette anni

Lunedì 3 novembre. Omicidio del fisioterapista, chiesto l’ergastolo

Omicidio fisioterapista a Bari, chiesto l’ergastolo per l’imputato

Martedì 4 novembre. Minacce al giudice antimafia a Lecce

Lecce, minacciata il giudice antimafia Mariano: testa di capretto su tomba del padre

Mercoledì 5 novembre. Arresti per voto di scambio a Modugno e nel Foggiano

Voto di scambio politico-mafioso, 6 arresti a Modugno e nel Foggiano

Giovedì 6 novembre. Favori in cambio di voti, ex assessore Puglia verso processo

“Favori in cambio di voti”, ex assessore Puglia verso il processo

Venerdì 7 novembre. Bari, si accende il Natale anche in via Manzoni

Bari si accende di magia: via Manzoni, Japigia e Corso Vittorio Emanuele pronte a brillare

Sabato 8 novembre. A Bari chiusi due studi di fisioterapisti

Chiusi due studi privi dei requisiti, multati due fisioterapisti a Bari

