Lavori sulle condotte idriche a Bari, rubinetti a secco per 12 ore

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi legati al progetto “Risanamento Reti 4”, finalizzato alla distrettualizzazione, al controllo delle pressioni e al monitoraggio delle reti idriche. I lavori riguardano la manutenzione straordinaria di condotte di alimentazione alla rete idrica al servizio dell’abitato di Bari in Zona Industriale e Stanic.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica l’11 novembre 2025 nelle seguenti vie: Viale Europa tra Via Ascianghi e Viale Maestri del Lavoro, Via Ascianghi tra Viale Europa e i binari ferroviari, Viale Biagio Accolti Gil, Viale Francesco Fuzio, Via delle Begonie, Viale Luigi Corigliano, Strada del Tesero, Contrada Prete, Strada Ferruccio, Viale Francesco Zippitelli, Strada Arginale Torrente Lamasinata, Via Renato Scionti, Contrada Sopramarzo, Via Pasquale La Rotella, Viale Tommaso Columbo e Strada Torre dei Cani.

La sospensione avrà la durata di 12 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 20:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Si specifica che nelle zone limitrofe, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.