Bari, la denuncia: “Covo di drogati, pericoloso”

Tra corso Cavour e via Dieta di Bari , vicino al ponte, ogni giorno, dalla mattina alla sera decine di persone si nascondono per drogarsi. A pochi metri dalle case. A terra si trova di tutto, non solo siringhe ma anche rifiuti di ogni tipo ed escrementi. “Tutti lo sanno ma nessuno fa nulla. È assurdo. Come è possibile soprassedere su una tale situazione pericolosa?”, denuncia il consigliere municipale Luca Bratta.