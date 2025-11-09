DOMENICA, 09 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,972 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,972 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, la denuncia: “Covo di drogati, pericoloso”

Tra corso Cavour e via Dieta di Bari

Pubblicato da: redazione | Dom, 9 Novembre 2025 - 10:34
GridArt_20251109_101156758
  • 34 sec

Tra corso Cavour e via Dieta di Bari , vicino al ponte, ogni giorno, dalla mattina alla sera decine di persone si nascondono per drogarsi. A pochi metri dalle case. A terra si trova di tutto, non solo siringhe ma anche rifiuti di ogni tipo ed escrementi. “Tutti lo sanno ma nessuno fa nulla. È assurdo. Come è possibile soprassedere su una tale situazione pericolosa?”, denuncia il consigliere municipale Luca Bratta.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Puglia

Puglia, cresce il Pil ma non...

Negli ultimi anni la Puglia è cresciuta, almeno sulla carta. I...
- 9 Novembre 2025
Cucina , Rubriche

Cucina, ricchi di vitamine e alleati...

Ricchi di vitamine e fonte preziosa di minerali, oggi in tavola...
- 9 Novembre 2025
Economia

Vendite di auto usate: mercato in...

Nei primi nove mesi del 2025, le vendite di auto usate...
- 9 Novembre 2025
Dalla città

Bari, la denuncia: “Covo di drogati,...

Tra corso Cavour e via Dieta di Bari , vicino al...
- 9 Novembre 2025