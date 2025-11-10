Bari, marciapiedi più larghi e posti auto: nuovo volto per la zona San Marcello

Sono partiti questa mattina i lavori di completamento del Programma integrato di riqualificazione delle periferie (PIRP) di San Marcello. Il cantiere riprende dopo l’aggiornamento della convenzione con Pirp San Marcello srl, incaricata di portare a termine le opere con un investimento di 1,5 milioni di euro.

La prima tappa è via Salvemini, dove il cantiere procederà per fasi per evitare la chiusura totale al traffico. Qui sono previsti l’allargamento dei marciapiedi con rampe per l’accessibilità, nuovi alvaretti, la piantumazione di circa 70 alberi, la creazione di una isola spartitraffico centrale alberata con predisposizione alla nuova illuminazione a led e 160 stalli di sosta. Le lavorazioni sono partite da via Omodeo, in direzione via Orabona, per poi ripercorrere via Salvemini verso Omodeo.

A seguire, il cantiere si sposterà sull’area a sinistra di via Salvemini (direzione via Fortunato): rimozione dei cordoli, sagomatura dei marciapiedi per nuovi parcheggi a 45°, nuovi alvaretti per gli alberi, impianti di illuminazione e irrigazione, marciapiedi con rampe, paline provvisorie per i bus in attesa dell’avvio del Bus Rapid Transit (fermate previste su via Fanelli), rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale. Nel quadro del PIRP sono inoltre programmati la realizzazione della fogna bianca e il rifacimento della fogna nera.

L’intervento rientra nel completamento del “Villaggio Re David” e si affianca alle opere già eseguite negli anni scorsi: la nuova sede della Ripartizione Patrimonio ed Erp, l’edificio di edilizia privata in via Fanelli e diverse sistemazioni esterne. San Marcello, quartiere con poli di eccellenza come il campus universitario, ha costruito nel tempo un’identità forte e una socialità spontanea: la rigenerazione punta proprio a cucire spazi di relazione, migliorare l’abitare e riorganizzare le funzioni urbane.

Per illustrare nel dettaglio cronoprogramma e cantierizzazione, lunedì 17 novembre alle 17.30 si terrà un incontro pubblico nella sala riunioni della Ripartizione Patrimonio. Un passaggio utile per chiarire tempi, fasi e impatti sulla viabilità: si lavora senza fronzoli, con l’obiettivo di consegnare al quartiere strade più sicure, accessibili e verdi.