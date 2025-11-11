MARTEDì, 11 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,005 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,005 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Tutti pazzi per Bari. Anche per Natale i turisti la “desiderano”

Tra le mete più scelte dai viaggiatori

Pubblicato da: redazione | Mer, 5 Novembre 2025 - 06:33
24-10-25 questa sera alle 18 l’accensione delle installazioni luminose in via Sparano
  • 2 min

Anche quest’anno ci stiamo avvicinando alle vacanze di Natale 2025, un momento in cui milioni di italiani colgono l’occasione per viaggiare, infatti secondo un recente studio del potente motore di ricerca di voli www.jetcost.it, il 73% degli italiani ha intenzione di partire durante le vacanze di Natale. E novembre è un ottimo mese per effettuare le prenotazioni, con prezzi fino al 25% più bassi rispetto a quelli che si possono trovare all’ultimo minuto. E Bari è ancora una volta una delle mete più desiderate.

In termini di destinazioni, le mete nazionali sembrano essere le preferite da sei italiani su dieci (60%), più di quelle internazionali (33%), mentre il 7% combina entrambe. Napoli è la destinazione nazionale più ambita, seguita nella top 5 da Milano, Roma, Catania e Palermo. Al sesto posto il capoluogo pugliese. Per quanto riguarda l’estero, l’Europa sembra la meta preferita con Parigi al primo posto, davanti a Vienna, Londra, Praga e Amsterdam nella top5. Parlando poi di lungo raggio, le mete più di moda per questo dicembre per gli italiani sembrano essere New York, Sharm El Sheikh, Istanbul, Dubai e Maldive.

Jetcost.it ha condotto uno sondaggio con l’obiettivo di conoscere le prospettive di viaggio degli italiani durante le vacanze di Natale 2025. Dallo studio, la prima cosa emersa è stata che, nonostante l’aumento dei prezzi e la situazione economica difficile nel Paese, la maggior parte degli italiani (73%) ha già prenotato un viaggio di qualche giorno per dicembre, mentre il 7% sta aspettando l’ultimo minuto per decidere, a seconda, fondamentalmente, del budget a disposizione per lo shopping natalizio. Tuttavia, quasi due su dieci (20%) non andranno da nessuna parte.

Per quanto riguarda la durata del viaggio, il 47% prevede di viaggiare per un massimo di 3 giorni; il 24% tra 3 e 5 giorni, il 15% per una settimana e il 11% tra gli 8 e i 15 giorni. In termini di spesa, quella media a persona stimata è di 794 euro.

In relazione al mezzo di trasporto, l’auto privata (50%) è l’opzione preferita secondo lo studio di Jetcost.it. Seguono l’aereo (28%), l’autobus (10%), il treno (9%) e la nave (3%). La vacanza in famiglia è l’opzione scelta da quasi la metà degli italiani (45%), davanti al viaggio in coppia (28%), a quello con gli amici (20%) o da soli (7%).

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Case popolari e mancata pubblicazione delle...

Oggi, martedì 11 novembre, a partire dalle ore 10.30, si terrà...
- 11 Novembre 2025
Primo Piano

Tutti pazzi per Bari. Anche per...

Anche quest’anno ci stiamo avvicinando alle vacanze di Natale 2025, un...
- 11 Novembre 2025
Cronaca

Riciclaggio nel Nord Barese, 16 misure...

II Tribunale di Trani, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica...
- 11 Novembre 2025
Attualità

In estate ripartirà volo diretto Brindisi-Praga:...

L’Aeroporto del Salento di Brindisi e il Vaclav Havel di Praga...
- 10 Novembre 2025