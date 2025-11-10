LUNEDì, 10 NOVEMBRE 2025
Bari, Nazzareno Carusi nuovo sovrintendente del teatro Petruzzelli: “Scelto all’unanimità”

Il commento del sindaco, Vito Leccese: "Nuova pagina di storia"

Pubblicato da: redazione | Lun, 10 Novembre 2025 - 17:48
“Quella di Nazzareno Carusi è una scelta unanime, che ci lascia ben sperare per il futuro”. Con queste parole il sindaco di Bari e presidente della Fondazione Petruzzelli, Vito Leccese, ha presentato ufficialmente il nuovo sovrintendente del teatro, nominato all’unanimità dal Consiglio di indirizzo e successivamente ratificato dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

“Nel suo curriculum – ha spiegato Leccese – abbiamo riconosciuto il profilo più adatto ai programmi e alla visione di sviluppo della Fondazione. Affidiamo la gestione di un teatro che ha recuperato molto, in termini di reputazione e di capacità di essere un luogo comunitario di cultura. Il Petruzzelli è nato due volte: la prima nel 1903 e la seconda nel 2009, dopo la ricostruzione seguita al rogo doloso del 1991, grazie anche alla caparbietà dell’allora sindaco Michele Emiliano”. Secondo il sindaco, la nomina di Carusi segna “una nuova pagina di storia per il teatro, che rappresenta la forza e la resilienza della città. Il Petruzzelli non è solo un luogo di spettacolo – ha aggiunto – ma uno spazio dove la città si riflette, dove il talento incontra il pubblico e il passato dialoga con il futuro, che immaginiamo inclusivo e contemporaneo”.

Nel corso dell’incontro, Leccese ha inoltre rivolto un appello al governo affinché vengano sbloccati i finanziamenti legati alla Carta Docenti entro il 30 gennaio. “Per noi – ha spiegato – è un bonus fondamentale: consente di rafforzare il legame tra scuola e teatro e di assicurare risorse economiche utili alla Fondazione”.

