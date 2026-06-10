Bari, via alla riqualificazione del mercato Don Bosco all’interno della ex Manifattura Tabacchi

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Il mercato Don Bosco, all’interno della ex Manifattura Tabacchi, si avvia verso una riqualificazione profonda. La giunta comunale ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione su proposta dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, propedeutico alla candidatura al finanziamento nell’ambito del Programma Nazionale PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, per un importo complessivo di 4.083.163,07 euro.

L’intervento riguarda la porzione del comprensorio, sottoposta a vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali, in cui si svolge il mercato rionale giornaliero. L’obiettivo è restituire al quartiere Libertà e alla città un’infrastruttura commerciale moderna e funzionale, con un’attenzione particolare alla rigenerazione urbana dell’intero complesso monumentale. I lavori, della durata stimata di 360 giorni, prevedono il recupero architettonico degli spazi esistenti, la valorizzazione degli elementi storici e l’introduzione di soluzioni tecnologiche e impiantistiche per migliorare qualità ambientale, igiene, comfort e accessibilità.

Sul piano pratico, la nuova distribuzione degli spazi sarà incentrata sulla creazione di box modulari: 38 stalli da 19 mq e 3 da 34 mq lungo il lato che costeggia via Nicolai, 20 stalli da 19 mq sul lato opposto e 16 da 25 mq nella parte centrale. I corridoi di passaggio saranno larghi 3 metri e accessibili alle persone con mobilità ridotta. Sono previsti anche nuovi spazi comuni, depositi, locali tecnici e zone per la raccolta differenziata.

L’intervento toccherà ogni elemento della struttura: pareti, pavimenti, coperture, infissi e impianti. Le facciate saranno tinteggiate con pitture ai silicati di potassio o a base di grassello di calce, con tonalità da definire d’intesa con la Soprintendenza. Le coperture deteriorate saranno sostituite con lastre metalliche coibentate, a ricalco delle geometrie storiche del padiglione originario, con uno strato di isolamento acustico per migliorare il comfort termico degli operatori. Le strutture esterne denominate “pagode”, oggi in cattive condizioni, saranno ripristinate e valorizzate come spazi coperti versatili a supporto delle attività mercatali esterne. Completamente rinnovata anche l’illuminazione, con proiettori e armature a led ad alta efficienza energetica, integrate con il sistema di videosorveglianza a circuito chiuso.

“Sono molto contento per l’approvazione di questo documento perché stiamo avviando un percorso fondamentale per il lavoro degli operatori, la soddisfazione dei cittadini e la vivibilità dell’intero quartiere Libertà — commenta l’assessore Scaramuzzi —. Avevamo preso un impegno con i commercianti e i residenti in tal senso, assieme al sindaco e all’assessore Petruzzelli, al fine di restituire dignità e decoro a un luogo simbolo della nostra storia sociale, economica e urbana. Quindi la sua riqualificazione va ben oltre l’aspetto funzionale e strutturale. Una volta ottenuto il finanziamento, procederemo spediti con l’affidamento della progettazione e la successiva pubblicazione della gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori. È un percorso certamente lungo ma oggi abbiamo posto le basi per l’avvio dell’intero procedimento”.