Bari, al Comune la proprietà di parte dell’“Isolato 49”

L’Agenzia del Demanio ha trasferito gratuitamente al Comune di Bari una porzione dell’immobile noto come “Isolato 49”, già sede del Museo Civico e della biblioteca comunale, nell’ambito del programma di federalismo culturale. L’accordo di valorizzazione, firmato lo scorso maggio 2025 da Agenzia del Demanio, Comune di Bari e Ministero della Cultura, riguarda una parte del compendio situato nel cuore del centro storico. L’edificio, articolato su quattro piani e formato da più corpi di fabbrica realizzati in epoche diverse, comprende spazi espositivi, uffici, depositi, laboratori, la biblioteca e una sala conferenze, collocati nella porzione sud dell’isolato.

Gli interventi previsti mirano a ottimizzare la fruizione degli spazi, adeguare gli impianti tecnologici e rinnovare gli allestimenti, in modo da migliorare la funzionalità del complesso e valorizzare il patrimonio storico e artistico custodito, anche attraverso il restauro dei beni mobili. Il Comune punta inoltre a potenziare la programmazione del Museo Civico, con mostre temporanee, laboratori, iniziative editoriali e attività divulgative, per consolidare l’“Isolato 49” come centro vitale della cultura barese e punto di incontro tra memoria storica e creatività contemporanea.