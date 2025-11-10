LUNEDì, 10 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,000 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,000 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, al Comune la proprietà di parte dell’“Isolato 49”

Nuovo impulso alla cultura cittadina

Pubblicato da: redazione | Lun, 10 Novembre 2025 - 15:11
foto Isolato49 Bari Real
  • 30 sec

L’Agenzia del Demanio ha trasferito gratuitamente al Comune di Bari una porzione dell’immobile noto come “Isolato 49”, già sede del Museo Civico e della biblioteca comunale, nell’ambito del programma di federalismo culturale. L’accordo di valorizzazione, firmato lo scorso maggio 2025 da Agenzia del Demanio, Comune di Bari e Ministero della Cultura, riguarda una parte del compendio situato nel cuore del centro storico. L’edificio, articolato su quattro piani e formato da più corpi di fabbrica realizzati in epoche diverse, comprende spazi espositivi, uffici, depositi, laboratori, la biblioteca e una sala conferenze, collocati nella porzione sud dell’isolato.

Gli interventi previsti mirano a ottimizzare la fruizione degli spazi, adeguare gli impianti tecnologici e rinnovare gli allestimenti, in modo da migliorare la funzionalità del complesso e valorizzare il patrimonio storico e artistico custodito, anche attraverso il restauro dei beni mobili. Il Comune punta inoltre a potenziare la programmazione del Museo Civico, con mostre temporanee, laboratori, iniziative editoriali e attività divulgative, per consolidare l’“Isolato 49” come centro vitale della cultura barese e punto di incontro tra memoria storica e creatività contemporanea.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Bari capitale dell’udito, al Petruzzelli l’inaugurazione...

Bari si prepara a diventare la capitale italiana dell’udito e della...
- 10 Novembre 2025
Cultura

Bari, restaurato l’affresco “La Madonna del...

Domani, 11 novembre alle 17.45, al Museo Civico di Bari, sarà...
- 10 Novembre 2025
Politica

Puglia, Meloni a Bari: “Regione meravigliosa...

"La verità, la bellezza e la forza di questa regione meritano...
- 10 Novembre 2025
Attualità

Puglia, scatta l’obbligo di catene a...

A partire da sabato 15 novembre e fino a mercoledì 15...
- 10 Novembre 2025