Maturità, Puglia sul podio delle eccellenze: quasi uno studente su dieci prende 100

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La Puglia si conferma tra le regioni italiane con il maggior numero di diplomati eccellenti. Secondo un’indagine di Skuola.net sui dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativi alla Maturità 2025, il 9,9% degli studenti pugliesi ha conseguito il diploma con il voto di 100/100, collocando la regione ai vertici della classifica nazionale, alle spalle soltanto di Calabria e Sicilia. L’analisi evidenzia ancora una volta il predominio del Mezzogiorno nelle votazioni più alte dell’Esame di Stato. La Calabria guida la graduatoria con il 12% di diplomati con 100 e il 6,1% di studenti che hanno ottenuto anche la lode. Seguono Sicilia (10,3%), Puglia (9,9%) e Campania (9,5%), con risultati superiori alla media nazionale.

A livello nazionale emerge inoltre un dato curioso: sono più numerosi gli studenti che terminano la Maturità con il massimo dei voti rispetto a quelli che si diplomano con il minimo indispensabile. Nell’ultima sessione, infatti, il 7,1% dei candidati ha ottenuto 100/100 e un ulteriore 2,8% ha conquistato il 100 e lode. Complessivamente quasi il 10% dei maturandi ha raggiunto il punteggio massimo, contro il 4,9% di chi si è fermato a 60/100. Secondo lo studio, il vero ostacolo per gli studenti non sarebbe tanto l’esame finale quanto l’ammissione. Nel 2025 il 3,5% degli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori non è stato ammesso alla Maturità, mentre la percentuale di bocciati dopo aver sostenuto le prove si è fermata allo 0,3%.

Tra le regioni con il maggior numero di non ammessi figurano Sardegna (7,1%), Liguria (5%) e Trentino-Alto Adige (4,6%). Al contrario, le percentuali più basse si registrano in Molise (2,6%), Campania, Valle d’Aosta e Veneto (2,9%). L’indagine evidenzia anche le differenze territoriali nelle valutazioni finali. Se il Sud continua a distinguersi per il numero di eccellenze, al Nord risultano più frequenti i diplomati con il punteggio minimo. La Lombardia registra infatti la percentuale più alta di studenti usciti con 60/100 (6,8%), seguita da Liguria (6,4%) e Veneto (6%).

Foto repertorio