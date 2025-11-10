Puglia, Meloni a Bari: “Regione meravigliosa nonostante la sinistra”

“La verità, la bellezza e la forza di questa regione meritano molto di più della sinistra che l’ha governata per vent’anni. La Puglia è meravigliosa non grazie alla sinistra, ma nonostante la sinistra”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta a Bari durante il comizio in sostegno del candidato del centrodestra alle Regionali, Luigi Lobuono, nel corso della manifestazione al Teatro Team.

Meloni ha attaccato duramente la gestione del centrosinistra, definendola “un sistema di potere chiuso e autoreferenziale, troppo impegnato a proteggere se stesso per accorgersi delle energie e dei talenti che questa terra continua a esprimere e che può esprimere ancora di più”. “È un sistema – ha aggiunto la premier – abituato a dividere tra amici e nemici, invece di valorizzare il merito, che trasforma la politica in una macchina di controllo piuttosto che in uno strumento al servizio dei cittadini”. Dal palco, la leader di Fratelli d’Italia ha rilanciato il messaggio di unità della coalizione e la promessa di “una Puglia più libera, più giusta e capace di dare spazio a chi vale davvero”.