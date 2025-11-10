LUNEDì, 10 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,993 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,993 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Traffico e disagi per lavori in corso a Bari? Il Comune corre ai ripari: nasce il “Call Center Cantieri”

Attivo a partire da domani, ecco di cosa si tratta

Pubblicato da: redazione | Lun, 10 Novembre 2025 - 16:05
cantiere
  • 2 min

Traffico e disagi per lavori in corso a Bari? A partire da domani i cittadini potranno contattare il nuovo Call Center Cantieri del Comune di Bari al numero 080 5772399, per ricevere aggiornamenti in tempo reale su modifiche alla viabilità, alla sosta e al trasporto pubblico legate ai principali lavori in corso o in partenza in città. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dall’ultima settimana di novembre sarà operativo anche il sabato mattina.

L’iniziativa nasce per garantire informazioni tempestive e trasparenti in una fase in cui Bari è attraversata da numerosi cantieri di rigenerazione urbana, finanziati con fondi PNRR, comunitari e statali. L’obiettivo è ridurre al minimo i disagi per i cittadini, offrendo un canale diretto di ascolto e supporto. Contattando il numero dedicato, sarà possibile sapere quali strade sono interessate dai lavori, le deviazioni del traffico, i cambiamenti nei parcheggi e le variazioni del trasporto pubblico locale, in modo da pianificare con maggiore facilità spostamenti e attività quotidiane.

La gestione del servizio è affidata alla società cooperativa benefit INFORMA, già responsabile dell’URP e dell’Informagiovani comunale. Gli operatori – due risorse dedicate – avranno accesso diretto alle ordinanze della Polizia Locale e della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, per rispondere con precisione alle domande dei cittadini. Il call center avrà anche un ruolo di monitoraggio: le segnalazioni ricevute saranno raccolte, catalogate e inoltrate agli uffici competenti, permettendo all’amministrazione di individuare eventuali criticità e intervenire rapidamente per migliorare la gestione dei cantieri.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Traffico e disagi per lavori in...

Traffico e disagi per lavori in corso a Bari? A partire...
- 10 Novembre 2025
Primo Piano

Bari, marciapiedi più larghi e posti...

Sono partiti questa mattina i lavori di completamento del Programma integrato...
- 10 Novembre 2025
Dalla città

Illeciti amministrativi: accordo Gdf Bari e...

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di...
- 10 Novembre 2025
Dalla città

Alberi caduti per il maltempo a...

Con riferimento ai danni causati dal maltempo che ha colpito Bari...
- 10 Novembre 2025