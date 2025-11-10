Traffico e disagi per lavori in corso a Bari? Il Comune corre ai ripari: nasce il “Call Center Cantieri”

Traffico e disagi per lavori in corso a Bari? A partire da domani i cittadini potranno contattare il nuovo Call Center Cantieri del Comune di Bari al numero 080 5772399, per ricevere aggiornamenti in tempo reale su modifiche alla viabilità, alla sosta e al trasporto pubblico legate ai principali lavori in corso o in partenza in città. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dall’ultima settimana di novembre sarà operativo anche il sabato mattina.

L’iniziativa nasce per garantire informazioni tempestive e trasparenti in una fase in cui Bari è attraversata da numerosi cantieri di rigenerazione urbana, finanziati con fondi PNRR, comunitari e statali. L’obiettivo è ridurre al minimo i disagi per i cittadini, offrendo un canale diretto di ascolto e supporto. Contattando il numero dedicato, sarà possibile sapere quali strade sono interessate dai lavori, le deviazioni del traffico, i cambiamenti nei parcheggi e le variazioni del trasporto pubblico locale, in modo da pianificare con maggiore facilità spostamenti e attività quotidiane.

La gestione del servizio è affidata alla società cooperativa benefit INFORMA, già responsabile dell’URP e dell’Informagiovani comunale. Gli operatori – due risorse dedicate – avranno accesso diretto alle ordinanze della Polizia Locale e della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, per rispondere con precisione alle domande dei cittadini. Il call center avrà anche un ruolo di monitoraggio: le segnalazioni ricevute saranno raccolte, catalogate e inoltrate agli uffici competenti, permettendo all’amministrazione di individuare eventuali criticità e intervenire rapidamente per migliorare la gestione dei cantieri.

