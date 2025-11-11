MARTEDì, 11 NOVEMBRE 2025
Pallavolo Serie C femminile Bari, nuovo successo per il Primadonna Bari Volley

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 22 novembre

Una vittoria di squadra e carattere quella del Primadonna Bari Volley che sabato scorso, tra le mura del Pala Laforgia, casa “temporanea” della squadra barese in attesa della possibilità di ritorno al Pala San Pio, ha chiuso per 3 a 1 la gara contro la Polisportiva ASD Rainbow, squadra ben strutturata guidata da coach Zambetta.

Una gara giocata punto su punto con un Primadonna entrato in campo determinato nonostante l’assenza della centrale Isabella Franklin, ferma per infortunio. Un’assenza che però ha unito maggiormente la squadra che si è rimboccata le maniche conquistando una vittoria preziosissima che porta le atlete direttamente al sesto posto in classifica nella quinta giornata di campionato. Il match si è snodato in quattro set, con il primo partito in sordina per le padrone di casa contro un avversario presente su ogni palla. La vittoria è arrivata solo ai vantaggi con un Primadonna maggiormente lucido che ha chiuso per 26 a 24. Diversa la sorte del secondo set dove le nerorossoblu hanno imposto sin da subito il proprio gioco. Le avversarie che pian piano, punto dopo punto, hanno macinato nuovi break, si sono dovute però arrendere al 22esimo punto. Nel terzo set la situazione si è completamente ribaltata: a dettare il ritmo, questa volta, le ospiti con un set giocato in maniera impeccabile che le ha portate nel giro di pochissimo tempo a chiudere per 25 a 16. Dopo un set da dimenticare le Primadonna’s girls guidate da coach Cosimo Meuli sono rientrate in campo determinate a fare bene. Dall’altro lato una squadra che non ha ceduto senza lottare: un quarto set letteralmente al cardiopalma con lunghi scambi e azioni giocate punto su punto. Ad avere la meglio le padrone di casa che hanno chiuso per 3 a 1 una gara importantissima vincendo contro l’attuale quinta in classifica.

Adesso il Primadonna Bari Volley dovrà aspettare il turno di riposo prima di tornare in campo. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 22 novembre, sempre in casa, ovvero al  Pala Laforgia, alle ore 18.30 per il derby contro la Don Milani

