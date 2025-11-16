LUNEDì, 17 NOVEMBRE 2025
Decaro a Bari con Schlein e Bonaccini: “Qui c’è l’unità del Pd”

In serata l'ex sindaco ha anche "spillato" la birra alla segretaria del PD a San Pio

Pubblicato da: redazione | Dom, 16 Novembre 2025 - 20:41
“Voglio ringraziare Elly e Stefano che sono qui: rappresentano l’unità del nostro partito. Un partito fatto di persone che si vogliono bene, con relazioni politiche ma anche umane. Se diciamo di volere un Paese unito, il nostro partito deve iniziare a somigliare a un partito unito”.

Così Antonio Decaro, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, salutando Elly Schlein e Stefano Bonaccini dal palco di un evento elettorale a Bari, dove i tre sono apparsi insieme a sostegno della campagna. In serata l’ex sindaco e la segretaria si sono spostati nel quartiere San Pio al birrificio sociale dove Decaro ha anche “spillato” una birra per la segretaria. Non sono mancate le polemiche da parte di alcuni residenti. “Perché al birrificio e non al palazzetto chiuso da mesi? – hanno dichiarato alcuni – i soliti teatrini ormai non ci convincono più”, concludono.

