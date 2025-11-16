LUNEDì, 17 NOVEMBRE 2025
Vino, musica e sapori d’autunno: a Gioia del Colle torna “I Calici di San Martino”

Appuntamento al 20 e 21 novembre

Pubblicato da: redazione | Mar, 11 Novembre 2025 - 11:39
Enogastronomia, musica e spettacoli accenderanno il centro di Gioia del Colle per la quinta edizione de “I Calici di San Martino”, in programma venerdì 21 e sabato 22 novembre 2025. Un evento atteso e ormai tradizionale, dedicato alla valorizzazione del vino Primitivo, simbolo d’eccellenza del territorio gioiese. Le vie del centro – corso Vittorio Emanuele, via Principe Amedeo di Savoia e piazza dei Martiri del 1799 – si trasformeranno in un percorso di gusto e festa, ai piedi del maestoso castello normanno-svevo. Cittadini, turisti e appassionati potranno degustare i vini di diciotto aziende vitivinicole e lasciarsi avvolgere dall’atmosfera autunnale tra musica dal vivo, spettacoli e performance di artisti di strada. La manifestazione sarà arricchita da due masterclass tematiche ospitate nell’ex Macello comunale:

Venerdì 21 novembre alle 19:30, “La DOP di Gioia del Colle con riserva”, un approfondimento sul Primitivo e le sue peculiarità; Sabato 22 novembre alle 19:30, “Il potere dell’olio in cucina”, dedicata alle proprietà e agli usi dell’olio extravergine di oliva. Per informazioni e iscrizioni alle masterclass è possibile contattare il numero 366 4156281. “I Calici di San Martino” è un evento promosso dal Comune di Gioia del Colle con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, in collaborazione con Ais Puglia – Delegazione Murgia, Città dell’Olio, Coldiretti, Comitato Centro Storico, Confagricoltura, Consorzio di Tutela Vini DOP di Gioia del Colle, Gioia Festival, I Bisbiglii dell’Anima, IISS Agrario Alberghiero “Basile Caramia-Gigante” di Locorotondo – Alberobello, Slow Food e Uci.

Foto Freepik

