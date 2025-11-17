LUNEDì, 17 NOVEMBRE 2025
Allarme Xylella in Puglia, a Bari un incontro per discuterne

Con il sottosegretario all'agricoltura, Patrizio La Pietra

Pubblicato da: redazione | Lun, 17 Novembre 2025 - 08:34
Xylella
  • 51 sec

Proseguono le incertezze dovute all’allarme Xylella in Puglia. Un tema che fa discutere e per il quale si cercano soluzioni. Per questo motivo, in mattinata, in particolare alle 14.15, nella sede di Fratelli d’Italia a Bari (via Calefati 61/a), il tema sarà sviscerato alla presenza del Sottosegretario all’Agricoltura, sen. Patrizio La Pietra, accompagnato dalla sen. Vita Maria Nocco. Attualmente la situazione resta critica, diversi i focolai individuati a Nord di Bari, ma anche nell’area dell’aeroporto. Ma non solo, il batterio continua a diffondersi anche in altre zone con un monitoraggio costante nel tentativo di salvare l’albero più prezioso della regione.

 

 

