Addio alle gemelle Kessler, insieme fino all’ultimo giorno

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa delle gemelle Alice ed Ellen Kessler, icone ﻿internazionali dello spettacolo, morte insieme all’età di 89 anni nella loro abitazione di Grünwald, vicino Monaco di Baviera. Note per le gambe lunghissime, l’eleganza scenica e la voce armoniosa, le sorelle hanno incantato generazioni con le loro performance di canto e danza, diventando simboli degli anni Sessanta.

Alice ed Ellen erano inseparabili anche nella vita privata: avevano espresso il desiderio che le loro ceneri venissero mischiate a quelle della madre e conservate insieme a quelle del loro fedele cagnolino Yello, a testimonianza di un legame familiare e affettivo profondo che le ha accompagnate fino alla fine. La loro passione per la danza era iniziata da bambine, con esibizioni già a undici anni nel programma per adolescenti del Teatro d’Opera di Lipsia. A diciotto anni fuggirono dalla DDR, trasferendosi a Parigi e poi, nel 1961, in Italia, dove il loro talento esplose grazie alla televisione.

Il loro ingresso in Italia fu trionfale: nel corpo di ballo dello spettacolo di Antonello Falqui Giardino d’inverno e successivamente in Studio Uno, dove cantavano la celebre sigla Da-Da-Umpa, conquistarono il pubblico con energia, fascino e precisione atletica. Collaborarono con grandi artisti dell’epoca, da Mina a Raffaella Carrà, da Alberto Sordi a diversi altri protagonisti della musica e del cinema italiani. La loro popolarità non si fermò agli anni Sessanta: negli anni Settanta accettarono di posare per Playboy e continuarono a esibirsi con spettacoli, concerti e apparizioni televisive in tutta Europa.

Alla fine degli anni Ottanta tornarono definitivamente in Germania, dove rimasero molto amate dal pubblico, pur continuando a viaggiare e a lavorare in Italia. Le sorelle Kessler non erano solo artiste: erano simbolo di dedizione, stile e resistenza, capaci di reinventarsi e lasciare un segno indelebile nel mondo dello spettacolo. Con la loro scomparsa, il palcoscenico internazionale perde due figure che hanno incarnato fascino, disciplina e gioia di vivere, un’eredità che resterà viva nella memoria di chi le ha ammirate sul palco e in televisione.

Foto tratta da video Art Village