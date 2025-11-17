Addio alle gemelle Kessler, insieme fino all’ultimo giorno

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa delle gemelle Alice ed Ellen Kessler, iconeinternazionali dello spettacolo, morte insieme all’età di 89 anni nella loro abitazione di Grünwald, vicino Monaco di Baviera. Note per le gambe lunghissime, l’eleganza scenica e la voce armoniosa, le sorelle hanno incantato generazioni con le loro performance di canto e danza, diventando simboli degli anni Sessanta.
Alice ed Ellen erano inseparabili anche nella vita privata: avevano espresso il desiderio che le loro ceneri venissero mischiate a quelle della madre e conservate insieme a quelle del loro fedele cagnolino Yello, a testimonianza di un legame familiare e affettivo profondo che le ha accompagnate fino alla fine. La loro passione per la danza era iniziata da bambine, con esibizioni già a undici anni nel programma per adolescenti del Teatro d’Opera di Lipsia. A diciotto anni fuggirono dalla DDR, trasferendosi a Parigi e poi, nel 1961, in Italia, dove il loro talento esplose grazie alla televisione.
Il loro ingresso in Italia fu trionfale: nel corpo di ballo dello spettacolo di Antonello Falqui Giardino d’inverno e successivamente in Studio Uno, dove cantavano la celebre sigla Da-Da-Umpa, conquistarono il pubblico con energia, fascino e precisione atletica. Collaborarono con grandi artisti dell’epoca, da Mina a Raffaella Carrà, da Alberto Sordi a diversi altri protagonisti della musica e del cinema italiani. La loro popolarità non si fermò agli anni Sessanta: negli anni Settanta accettarono di posare per Playboy e continuarono a esibirsi con spettacoli, concerti e apparizioni televisive in tutta Europa.
Alla fine degli anni Ottanta tornarono definitivamente in Germania, dove rimasero molto amate dal pubblico, pur continuando a viaggiare e a lavorare in Italia. Le sorelle Kessler non erano solo artiste: erano simbolo di dedizione, stile e resistenza, capaci di reinventarsi e lasciare un segno indelebile nel mondo dello spettacolo. Con la loro scomparsa, il palcoscenico internazionale perde due figure che hanno incarnato fascino, disciplina e gioia di vivere, un’eredità che resterà viva nella memoria di chi le ha ammirate sul palco e in televisione.
Foto tratta da video Art Village