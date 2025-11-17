LUNEDì, 17 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,179 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,179 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bimbo di 6 mesi si ustiona con acqua bollente

Trasferito al Policlinico di Bari

Pubblicato da: redazione | Lun, 17 Novembre 2025 - 18:51
118 ambulanza
  • 35 sec

Un attimo di quotidianità può trasformarsi in tragedia. A Manduria, nel tarantino,﻿ una famiglia sta vivendo ore di angoscia per le gravissime ustioni riportate da un bimbo di appena sei mesi. Il piccolo sarebbe entrato in contatto con acqua bollente, forse fuoriuscita da un bollitore, riportando ferite estese su quasi tutto il corpo.

La madre avrebbe riferito di essersi allontanata per pochi secondi per andare in bagno, quando le urla improvvise del figlio l’hanno richiamata di corsa. I soccorsi sono stati immediati: il bimbo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Giannuzzi, dove i medici lo hanno stabilizzato e predisposto il trasferimento urgente al Policlinico di Bari, centro di riferimento regionale per la gestione delle ustioni più gravi.

La dinamica resta ancora da chiarire. Al momento non è certo se in casa ci fossero altre persone né cosa abbia provocato materialmente la fuoriuscita dell’acqua bollente. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e ricostruendo ogni dettaglio per capire cosa sia accaduto in quei pochi, drammatici istanti.

Mentre proseguono gli accertamenti, la comunità resta con il fiato sospeso, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del piccolo, il cui quadro clinico è purtroppo molto serio.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Violenza sulle donne, Gino Cecchettin in...

Sarà attivo anche in Puglia il nuovo progetto formativo della Fondazione...
- 17 Novembre 2025
Dalla città

Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia: a...

Oggi Palazzo della Città ha aperto le sue porte a una...
- 17 Novembre 2025
Attualità

Zona Franka, giovani e studenti a...

Oggi a Zona Franka si è svolto un incontro con l’europarlamentare...
- 17 Novembre 2025
Attualità , Cinema & TV

Biglietti già in vendita per “Buen...

L’attesa dei fan è già alle stelle: Checco Zalone torna sul...
- 17 Novembre 2025