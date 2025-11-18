MARTEDì, 18 NOVEMBRE 2025
Rubano 15 quintali di uva, tre arresti ad Andria

Il furto in un terreno di Barletta

Pubblicato da: redazione | Mar, 18 Novembre 2025 - 08:25
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di tre uomini di Andria, rispettivamente classe ‘61, ‘62 e ‘79.

I tre sono gravemente indiziati del furto di circa 15 quintali di uva da tavola della varietà “Luisa”, sottratta nel mese di settembre da un terreno agricolo, situato in contrada Callano, nell’agro di Barletta.

Il provvedimento cautelare rappresenta l’esito di un’accurata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani ed eseguita dai Carabinieri della Stazione di Trani, che avevano raccolto la denuncia del proprietario, con il supporto del personale della Sezione Operativa.

Le indagini hanno preso avvio proprio dalla denuncia della persona offesa. I militari hanno esaminato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area del furto e da quelle installate all’interno del tendone agricolo. I filmati, particolarmente nitidi, hanno ripreso tre uomini – giunti a bordo di due distinte autovetture – intenti a raccogliere l’uva e a caricarla nel portabagagli, per poi dileguarsi rapidamente dalla zona.

Secondo quanto costruito, nel corso di tre giorni, i soggetti avrebbero trafugato complessivamente quindici quintali di uva da tavola.

