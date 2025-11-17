Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia: a Bari la mostra di UNICEF

Oggi Palazzo della Città ha aperto le sue porte a una mostra speciale dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in occasione della Giornata mondiale che ricorre il 20 novembre. L’iniziativa, promossa dal Comitato provinciale dell’Unicef di Bari insieme alla commissione comunale Pari Opportunità, è stata presentata nella sala ex Tesoreria alla presenza di rappresentanti del Comune e dei Municipi, insieme alla presidente dell’Unicef Emanuela Lassandro e al tutore civico per l’infanzia Silvana Calaprice.

La mostra, visibile fino al 23 novembre nell’atrio del Comune, propone pannelli che raccontano la storia della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e illustrano i principali diritti di bambini e adolescenti, accompagnati da materiali che spiegano l’impegno dell’Unicef in Italia e nel mondo. L’obiettivo è far conoscere e promuovere i 54 articoli della Convenzione, ancora poco noti e non sempre pienamente applicati nella vita quotidiana dei più giovani.

Dopo l’esposizione a Palazzo della Città, la mostra proseguirà in forma itinerante nei cinque Municipi della città, grazie alla collaborazione delle rispettive presidenti, per portare il messaggio direttamente nei quartieri e nelle scuole. L’attenzione quest’anno è puntata soprattutto sul diritto al gioco e allo sport, considerati strumenti fondamentali per una crescita sana e armoniosa.

Durante la presentazione, Emanuela Lassandro ha sottolineato come il benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti resti una delle principali emergenze, aggravata dalla pandemia e oggi dalle preoccupazioni legate ai cambiamenti climatici. La mostra si propone quindi non solo come occasione di conoscenza, ma anche come momento di riflessione sulla necessità di una genitorialità responsiva e di comunità attente ai bisogni dei più piccoli, per garantire loro un futuro sereno e inclusivo.﻿