Bari sempre più verde: piantati nuovi alberi in città

A Bari proseguono gli interventi di manutenzione e valorizzazione del verde urbano. Questa mattina, in piazza San Pietro a Bari vecchia, sono stati piantumati due nuovi esemplari di terebinto, a sostituzione di alberi ormai secchi e non recuperabili. Contestualmente, gli altri sette terebinti presenti nella piazza sono stati potati, mentre tre arbusti di metrosideros hanno trovato nuova vita grazie alla sostituzione con piante fresche.

L’iniziativa rientra nell’accordo quadro triennale affidato a un’impresa specializzata nella tutela, salvaguardia e riqualificazione del verde pubblico cittadino, con l’obiettivo di mantenere gli spazi urbani curati e accoglienti.

Sempre oggi, in via Mazzitelli, è stata piantata un’altra specie di rilievo: il Cercis siliquastrum, noto come Albero di Giuda, che prende il posto di un esemplare della stessa specie. Questi interventi, pur piccoli, contribuiscono a migliorare la qualità del paesaggio urbano e a preservare il patrimonio verde di Bari, rendendo la città più piacevole e sostenibile per cittadini e visitatori.﻿