Monopoli si accende di magia con ‘Illuminandia’

A Monopoli, il Natale si prepara a diventare uno spettacolo senza precedenti. Dal 5 dicembre, con l’accensione del grande albero di luminarie alto 22 metri in Piazza Vittorio Emanuele, la città si trasformerà in un vero Parco Natalizio di 15.000 metri quadri, dove tradizione, arte e tecnologia si incontrano in un percorso luminoso che attraversa il centro storico e il lungomare fino a febbraio.

L’iniziativa, ideata da Faniuolo Illuminazioni, storica azienda di Putignano con oltre 150 anni di esperienza, supera il concetto di semplice decorazione natalizia: le luminarie pugliesi diventano un racconto urbano, un’esperienza immersiva e multisensoriale che invita cittadini e visitatori a camminare, sognare e riscoprire la città attraverso scorci illuminati, simboli e installazioni artistiche.

Piazza Vittorio Emanuele ospiterà il cuore pulsante del progetto, il Parco delle Altalene delle Stelle: un albero di luminarie circondato da dodici altalene monumentali, ciascuna dedicata a un segno zodiacale, dove grandi e piccoli potranno dondolarsi “tra le stelle”. Sempre qui, la tradizionale cassa armonica pugliese si trasforma nella Cassa Armonica Natalizia, diventando dimora di Babbo Natale, selfie point artistico e palco per spettacoli, laboratori e momenti musicali.

Piazza Palmieri accoglierà la Cupola della Neve, una struttura di 15 metri di altezza che combina luci e musica per offrire un’esperienza sensoriale e meditativa, mentre Piazza Garibaldi ospiterà la Natività Luminosa del maestro cartapestaio Domenico Galluzzi, simbolo della spiritualità e della sacralità del Natale.

L’inaugurazione del 5 dicembre sarà un vero e proprio show: performer, attori, ballerini e artisti internazionali accompagneranno il trenino natalizio tra le vie del centro, guidando il pubblico fino alla grande accensione delle installazioni. Tra gli ospiti musicali ci saranno i SoulKeys, rivelazione dell’anno a Italian’s Got Talent 2025, e Sergio Sylvestre, noto come Big Boy, che eseguirà brani tratti dal suo album natalizio.

Fondata a Putignano, patria del Carnevale più antico d’Europa, Faniuolo Illuminazioni ha portato le luminarie pugliesi in tutto il mondo, unendo artigianato, design e tecnologia per creare installazioni che raccontano storie e identità locali con uno sguardo internazionale. «Non accendiamo solo l’albero, ma un intero parco», commenta il sindaco Angelo Annese. «Con queste installazioni trasformiamo Monopoli in un laboratorio di arte pubblica, offrendo un’esperienza culturale che illuminerà l’inverno e renderà la città una destinazione di meraviglia e partecipazione».﻿