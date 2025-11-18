Bari, 4500 studenti pugliesi per parlare del futuro delle loro generazioni. L’evento in Fiera

Sono stati 4.500 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Puglia che hanno partecipato alla seconda edizione de “Il Futuro ti assomiglia”, il progetto di formazione e orientamento promosso dalla Fondazione Megamark dell’omonimo Gruppo di Trani, che si è svolto in Fiera del Levante a Bari.

Obiettivo dell’iniziativa (alla quale hanno preso parte anche 400 docenti) è stato quello di contribuire alla formazione delle donne e degli uomini di domani, stimolando momenti di riflessione e di confronto costruttivo su precise tematiche: trovare il proprio posto nel mondo, affrontare le sfide di domani, credere in sé stessi e imparare a orientarsi.

“È nostro dovere offrire ai giovani la possibilità di sognare – ha sottolineato Francesco Pomarico, direttore generale del Gruppo Megamark-. Abbiamo offerto agli studenti numerosi spunti di riflessione, cercando di delineare uno spaccato del futuro, fatto di molteplici sfaccettature: dall’intelligenza artificiale alla testimonianza di un’attrice sul mondo del teatro e della televisione. È essenziale che i ragazzi comprendano come sta evolvendo il mondo e che trovino motivazioni per restare nella nostra regione”.

Dopo il successo della prima edizione nel 2024, l’iniziativa è tornata con nuovi e grandi temi del nostro tempo – dai social alla geopolitica, dalle opportunità di lavoro alle sfide del domani – per trasformare idee in azioni e sogni in realtà. Durante l’incontro, i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con esperti e testimonial d’eccezione: Massimiliano Sechi, speaker internazionale e business coach, che ha portato la sua esperienza di forza interiore e la capacità di ispirare giovani e professionisti a realizzarsi nella vita, partendo dalla propria autenticità; Vincenzo Perrone, professore ordinario presso l’Università Bocconi di Milano e autore del libro “Il lavoro che sarai”, che ha aiutato i ragazzi ad allargare la vista sul proprio futuro professionale; Virginia Benzi, laureata in Fisica delle Interazioni Fondamentali, divulgatrice scientifica sui social e Ambassador di Generazione Stem (community che promuove la presenza femminile nelle facoltà scientifiche), che ha condotto i giovani alla scoperta della scienza in modo accessibile e coinvolgente; infine, Alessandro Beloli, divulgatore scientifico e culturale attraverso il suo progetto web “Il mondo a portata di mano”, che ha raccontato il mondo attraverso la sua esperienza e la sua passione per la geografia e la cultura. Ospite d’eccezione è stata Ludovica Nasti, giovanissima attrice nota per il ruolo di Lila nella serie tv “L’amica geniale”, esempio di forza e determinazione per i suoi coetanei, che ha portato la sua testimonianza di rinascita e successo.

“Il messaggio che ho cercato di lanciare ai giovani – ha ricordato Massimilano Sechi – è che le difficoltà ci sono e ci saranno sempre. Ciò che fa la differenza non è tanto ciò che ci accade, quanto come decidiamo di reagire a ciò che ci accade, quanto decidiamo di sentirci protagonisti, di imparare una lezione, di acquisire esperienza e di poterla poi mettere al servizio della nostra felicità e delle persone che ci circondano”.

“È stato davvero un piacere essere qui – ha dichiarato l’attrice Ludovica Nasti–. Dobbiamo insegnare ai giovani la determinazione e la capacità di riconoscere il proprio valore. Le strade più importanti da percorrere sono quelle della cultura, dell’arte e della scienza, senza dimenticare di credere nei propri sogni, anche in quelli che sembrano impossibili”.

Ad allietare la giornata, l’arrivo a sorpresa dell’influencer Mandrake, alias Giuseppe Ninno, che ha condiviso con i ragazzi una testimonianza concreta: credere in se stessi e non smettere mai di inseguire ciò che si ama, avendo il coraggio di perseverare per realizzare i propri sogni.