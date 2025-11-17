Proteste contro Valditara a Bari, Sasso: “Inquietanti, Landini prenda distanze”

Il deputato della Lega Rossano Sasso definisce “inquietanti” i cori rivolti al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante la protesta organizzata nei giorni scorsi davanti al Teatro Petruzzelli di Bari. Il presidio, promosso dalla Flc Cgil Bari e annunciato anche sui social, aveva contestato il ministro definendolo “distruttore della scuola pubblica”.

Secondo Sasso, tra i manifestanti un gruppo di ragazzi avrebbe urlato frasi minacciose – “Valditara, vuoi venire a fare una festa? Ci serve una palla, dacci la tua testa” – senza essere allontanato dagli organizzatori. “Quando si indice un presidio, ci si assume anche la responsabilità di isolare chi usa toni violenti”, afferma il parlamentare leghista, capogruppo in Commissione Scienza, Cultura e Istruzione. Sasso chiede al segretario generale della Cgil Maurizio Landini di prendere pubblicamente le distanze dall’accaduto. “A noi non resta che commentare con una parola che ha agitato l’opposizione in questi giorni: vergogna”, conclude.