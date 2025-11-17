Schianto mortale sulla SS 172 tra Putignano e Alberobello, un morto e cinque feriti gravi

Tragico incidente al km 24+III della strada statale 172, nel tratto tra Putignano e Alberobello. Il violento impatto, avvenuto ieri, in tarda serata, ha coinvolto più veicoli. A perdere la vita un uomo di 59 anni, G.M., residente a Putignano. Cinque le persone rimaste ferite, tutte in codice rosso.

Sul posto sono arrivate sei ambulanze da Gioia del Colle, Alberobello, Conversano, Turi, Putignano e Castellana – oltre all’automedica di Alberobello. Presenti anche i vigili del fuoco di Putignano (turno C), impegnati nelle operazioni di estricazione e messa in sicurezza dell’area.

Per i rilievi planimetrici sono intervenuti la Polizia Stradale di Castellana Grotte e la Polizia di Stato, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Foto Vivilastrada