LUNEDì, 17 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,179 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,179 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Schianto mortale sulla SS 172 tra Putignano e Alberobello, un morto e cinque feriti gravi

In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica

Pubblicato da: redazione | Lun, 17 Novembre 2025 - 07:25
IMG-20251117-WA0000
  • 59 sec

Tragico incidente al km 24+III della strada statale 172, nel tratto tra Putignano e Alberobello. Il violento impatto, avvenuto ieri, in tarda serata, ha coinvolto più veicoli. A perdere la vita un uomo di 59 anni, G.M., residente a Putignano. Cinque le persone rimaste ferite, tutte in codice rosso.

Sul posto sono arrivate sei ambulanze da Gioia del Colle, Alberobello, Conversano, Turi, Putignano e Castellana – oltre all’automedica di Alberobello. Presenti anche i vigili del fuoco di Putignano (turno C), impegnati nelle operazioni di estricazione e messa in sicurezza dell’area.

Per i rilievi planimetrici sono intervenuti la Polizia Stradale di Castellana Grotte e la Polizia di Stato, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

 

Foto Vivilastrada

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Violenza sulle donne, Gino Cecchettin in...

Sarà attivo anche in Puglia il nuovo progetto formativo della Fondazione...
- 17 Novembre 2025
Dalla città

Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia: a...

Oggi Palazzo della Città ha aperto le sue porte a una...
- 17 Novembre 2025
Attualità

Zona Franka, giovani e studenti a...

Oggi a Zona Franka si è svolto un incontro con l’europarlamentare...
- 17 Novembre 2025
Attualità , Cinema & TV

Biglietti già in vendita per “Buen...

L’attesa dei fan è già alle stelle: Checco Zalone torna sul...
- 17 Novembre 2025