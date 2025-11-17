Truffe ai danni degli anziani in Puglia, al via campagna “Non ci casco”

Partirà domani da Bari la campagna regionale “Non ci casco”, promossa dallo Spi Cgil Puglia per informare e prevenire le truffe ai danni degli anziani. Il debutto è previsto al teatro Forma il 18 novembre alle 18, con lo spettacolo “Occhio per occhio, dentiera per dentiera – La truffa imperfetta”, una pièce che affronta il tema con ironia e leggerezza. Nei giorni successivi la campagna proseguirà con incontri in tutte le province pugliesi. Lo spettacolo, scritto e diretto da Silvia Saponaro e portato in scena insieme a Marco De Martin, racconta le vicende degli ottantenni Uliana e Urbano, due amici inseparabili che affrontano le difficoltà di ogni giorno con coraggio e un pizzico di follia. La produzione è della compagnia torinese ShockArti.

“Lo Spi Cgil Puglia è molto sensibile a questo problema sociale, che colpisce soprattutto gli over 65 e le persone più fragili”, sottolinea il segretario generale Michele Tassiello. “L’azione dei truffatori è doppiamente odiosa perché si approfitta della solitudine e della vulnerabilità degli anziani. Le conseguenze non sono solo economiche ma anche psicologiche: dopo una truffa molti vivono lunghi periodi di vergogna, silenzio e depressione”. Un capitolo particolarmente doloroso, aggiunge Tassiello, è quello delle truffe sentimentali: “Adescamenti online a scopo di lucro, contatti con profili falsi che instaurano amicizie virtuali e poi chiedono denaro con scuse sempre più elaborate”.

Foto Freepik