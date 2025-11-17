Zona Franka, giovani e studenti a confronto con Decaro sulla Puglia del futuro

Oggi a Zona Franka si è svolto un incontro con l’europarlamentare e candidato alla presidenza della Regione Puglia, per discutere delle prospettive e delle politiche che potrebbero caratterizzare un eventuale prossimo mandato. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti dei sindacati studenteschi e di diverse realtà giovanili, desiderosi di confrontarsi direttamente con il candidato sulle principali questioni che riguardano la vita dei giovani pugliesi.

Durante l’incontro è stata presentata la piattaforma regionale “La Puglia del Futuro è oggi!”, pensata per immaginare politiche più inclusive e giuste nei campi del lavoro, della cultura, del welfare, dei diritti, dello sviluppo e della pace sociale. Decaro si è soffermato in particolare sulle politiche giovanili, sottolineando la necessità di innovare e rendere più concrete le opportunità per i giovani, e sulle politiche abitative, annunciando la creazione di 1.500 posti letto per studenti universitari e misure per limitare la diffusione degli affitti brevi, che contribuiscono a rendere il mercato immobiliare sempre più difficile da affrontare.

Al centro del dibattito anche il lavoro giovanile, con Decaro che ha evidenziato come la precarietà, soprattutto nel settore turistico stagionale, richieda interventi mirati per creare occupazione stabile e investimenti in borse di studio post lauream. I partecipanti hanno ribadito l’importanza di costruire un modello alternativo di Regione, basato sull’ascolto dei bisogni degli studenti e dei giovani lavoratori, e di sostenere politiche concrete che migliorino le condizioni di vita nel territorio.

“Faremo sempre sentire la nostra voce affinché sia costruito un modello di Regione più equo e attento alle esigenze dei giovani”, ha dichiarato Gennaro Cifinelli, presidente di Zona Franka. Annachiara Serio, coordinatrice di Rete Puglia, ha aggiunto: “Continueremo a lavorare in maniera costruttiva con la prossima amministrazione regionale, portando avanti le istanze dei sindacati studenteschi per rendere la Puglia un luogo in cui giovani e studenti possano vivere dignitosamente e restare nella loro terra”.﻿