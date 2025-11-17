Biglietti già in vendita per “Buen Camino”, il nuovo film di Checco Zalone

L’attesa dei fan è già alle stelle: Checco Zalone torna sul grande schermo con il suo nuovo film “Buen Camino”, pronto a debuttare nelle sale il 25 dicembre. Il Multicinema Galleria di Bari ha già messo in vendita i biglietti per le proiezioni in programma dal 25 al 30 dicembre, comprese due anteprime notturne la notte tra il 24 e il 25, con spettacoli speciali alle 00.30 e all’01.00.

Dietro la macchina da presa c’è ancora una volta Gennaro Nunziante, storico regista e collaboratore di Zalone. La produzione, a cura di Indiana Production insieme a Medusa Film, con la partecipazione di Mzl e Netflix, ha scelto come set sia l’Italia che la Spagna, tra paesaggi urbani e natura incontaminata, per raccontare un’avventura che promette risate ma anche emozioni forti.

Il protagonista, naturalmente interpretato da Checco Zalone, è un ricco e viziato erede di un impero di fabbricanti di divani. La sua vita perfetta viene stravolta quando la figlia adolescente scompare misteriosamente. Disperato, Checco abbandona la sua quotidianità privilegiata e si mette sulle tracce della ragazza, ritrovandosi suo malgrado sul Cammino di Santiago.

Il pellegrinaggio si trasforma in un viaggio unico di scoperta: tra fatica, vesciche e incontri inaspettati, Checco affronta non solo la ricerca della figlia, ma anche se stesso. Tra momenti comici e situazioni surreali tipiche del suo stile, il film racconta una storia di redenzione e riconciliazione, dove l’avventura diventa occasione di crescita personale.﻿