MARTEDì, 18 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,186 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,186 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, tentarono di uccidere un 51enne al San Paolo, in corso arresti

Operazione in corso dei carabinieri

Pubblicato da: redazione | Mar, 18 Novembre 2025 - 10:41
carabinieri-auto logo
  • 42 sec

Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un’operazione del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, delegata dalla locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – finalizzata all’arresto dei presunti autori (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) del tentato omicidio aggravato dalle modalità mafiose, commesso nel quartiere San Paolo il 18 giugno 2016 in danno di un uomo, il pregiudicato Nicola Vavalle, verso il quale furono esplosi numerosi colpi d’arma da fuoco.

I DETTAGLI

Tentato omicidio a Bari, cinque arresti nel clan Strisciuglio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Incidente sul lavoro a Canosa, operaio...

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito mentre questa mattina...
- 18 Novembre 2025
Cronaca

Inchiesta su elezioni politiche del 2022...

Procura di Taranto indaga sulle elezioni politiche del 2022: sono sette...
- 18 Novembre 2025
Primo Piano

Tentato omicidio a Bari, cinque arresti...

 I carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un’ordinanza applicativa...
- 18 Novembre 2025
Primo Piano

Peculato e riciclaggio ai danni della...

I finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione, nelle...
- 18 Novembre 2025