Bari, non c’è pace per piazza Umberto: “Rissa davanti ai miei occhi, sicurezza? In declino”

“Ieri sera, di rientro da una giornata di lavoro a Lecce, mi ritrovo a passare, in auto, da piazza Umberto (ore 00:30) dal lato dove inizia via Sparano. Vedo due giovani che, a primo impatto, sembrano scherzare. Uno dei due salta velocemente su un motorino e l’altro gli salta dietro. Fin qui tutto nella norma (ho pensato tra me e me). Pochi metri ed il motorino cade al centro della strada (bloccando il passaggio delle macchine ed io ero il primo della fila), dopo che quello dietro lo stava strattonando, ed una volta a terra inizia una rissa assurda”. Inizia così la denuncia di un cittadino che, dopo aver chiamato la polizia, ha voluto affidare ai social quanto accaduto.

“Io ho chiamato subito la polizia ed in poco tempo sono arrivati i militari – prosegue – ma quello che aveva “aggredito” il tipo sul motorino se n’era scappato. Morale? Basta fare una ricerca su Google e scrivere “rissa piazza Umberto Bari” per capire cosa è diventata quella zona. Vito Leccese – conclude rivolgendosi al sindaco – anziché pensare solo all’Umbertino (non sto giustificando gli schiamazzi), che ne dice di pensare alla sicurezza di una città che migliora a livello di infrastrutture ma è sempre più in declino?”. Il caso riaccende i riflettori sull’allarme sicurezza in città. Negli scorsi mesi, l’amministrazione aveva annunciato una serie di eventi per “riprendere possesso delle piazze”, restituendole ai cittadini. Sul caso però è intervenuto anche il consigliere Carrieri che, sul posto durante l’evento, ha raccontato del degrado che circondava i bimbi.