Modifiche alla Ztl di Bari vecchia: incontro Comune e residenti

Si è svolto questo pomeriggio, nella sala Odegitria della Cattedrale di San Sabino, l’incontro pubblico con i residenti e i commercianti di Bari vecchia, alla presenza dell’assessore alla Cura del territorio e della presidente del Municipio I, con l’obiettivo di condividere le informazioni relative all’attivazione della Zona a Traffico Limitato in prossimità del Castello Svevo e alla chiusura al traffico di alcune strade del centro storico.

Come noto, la Ztl comprende l’intero territorio della città vecchia di Bari ed è perimetrata da corso Vittorio Emanuele, piazza Massari, piazza Isabella d’Aragona, corso de Tullio, lungomare Imperatore Augusto.

L’amministrazione comunale, dopo mesi di confronti e interlocuzioni, intende introdurre una serie di modifiche al disciplinare della ZTL attualmente in vigore, con gli obiettivi di:

· garantire un maggior numero di spazi per la sosta a disposizione dei residenti durante l’arco dell’intera giornata;

· riservare l’accesso alla ZTL alle sole vetture munite di autorizzazione, di proprietà dei residenti, fatta eccezione per le attività di carico e scarico;

· ridurre il traffico di attraversamento e attenuare l’effetto barriera del traffico motorizzato rispetto al movimento pedonale e ciclabile;

· ridurre il rumore, le vibrazioni e l’inquinamento atmosferico;

· garantire un ambiente più sicuro per i pedoni e i bambini.

Per raggiungere tali scopi, si è ritenuto necessario apportare alcune variazioni ai criteri di funzionamento della ZTL, introducendo modifiche e aggiornamenti per attualizzare il provvedimento in relazione alle nuove esigenze.

L’amministrazione ha, dunque, voluto condividere le novità allo studio nel corso del confronto pubblico di questo pomeriggio: le stesse sono contenute in una delibera di giunta, in discussione nei prossimi giorni. Volontà dell’amministrazione è approvarne l’entrata in vigore a partire da lunedì 1° dicembre 2025.

Per aumentare l’offerta di sosta che soddisfi la domanda dei residenti, domiciliati e dimoranti nella città vecchia, saranno apportate delle modifiche in particolare a due aree. Si intende, infatti, dedicare a tutti gli utenti autorizzati, in possesso di pass ZTL e ZSR-D, l’area parcheggio del piazzale Monsignor Michele Mincuzzi, che diventa “pertinenziale” (ossia riservata tutti i giorni h24, gratuitamente, esclusivamente ai veicoli dotati di permesso).

Per quanto riguarda piazzale Cristoforo Colombo, attualmente l’area è a pagamento per tutti e gratuita solo per i possessori di pass ZSR-D: con l’approvazione della delibera, la gratuità sarà estesa anche ai residenti, domiciliati e dimoranti nella città vecchia in possesso di pass ZTL. Sarà mantenuta, solo su piazzale Cristoforo Colombo, la possibilità comunque per i non residenti di parcheggiare a pagamento, secondo le tariffe previste.

Vengono, inoltre, abrogati i cosiddetti “ganci”, ossia i percorsi individuati all’interno del perimetro della ZTL, in cui era precedentemente consentito il transito a tutti i veicoli in alcune fasce orarie.

I due “ganci” di Federico II di Svevia (da Piazza Massari a corso de Tullio) e Ruggiero il Normanno (da corso de Tullio a piazza Federico II di Svevia) vengono convertiti in “Strade azzurre”, sulle quali la circolazione è consentita tutti i giorni, 24 ore al giorno, ai soli veicoli muniti di permesso, e la sosta è consentita ai soli veicoli dotati di permesso ed esclusivamente negli spazi individuati da apposita segnaletica stradale orizzontale e verticale. Con l’attivazione del varco in zona Castello, in piazza Federico II di Svevia ad angolo con piazza Massari, saranno comunque mantenute due fasce orarie di ingresso per carico e scarico (dalle ore 9 alle 11, e dalle 16 alle 18).

Per limitare ulteriormente il transito delle automobili sulle strade della città vecchia, recuperando spazio per la socialità, saranno istituite nuove “Strade verdi”, esclusivamente percorribili con cicli, motocicli e da pedoni, quali:

• Strada Attolini e la sua prosecuzione Strada Bianchi-Dottula;

• Strada Santa Chiara e le sue prosecuzioni via Pier L’Eremita e Strada Santa Teresa delle Donne, fino a Piazza San Pietro (già pedonalizzata).