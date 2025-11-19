MERCOLEDì, 19 NOVEMBRE 2025
La foto del ragazzo sul tetto dell’auto nel porto di Bari fa il giro del web. Ed è subito virale

Tanti anche i commenti

Pubblicato da: redazione | Mer, 19 Novembre 2025 - 08:26
E’ diventata in poche ore virale la foto del ragazzo albanese che ieri nel porto di Bari, durante le operazioni di imbarco sotto una pioggia battente, non si è accorto di essere arrivato praticamente al limite e con la visibilità ridotta ha superato i controlli finendo direttamente in mare con l’auto.

Il ragazzo è riuscito a mettersi in salvo, riuscendo ad uscire subito dall’abitacolo e mettendosi in piedi sul tettuccio per aspettare i soccorsi. Tantissimi i commenti, molti anche spiritosi, su quanto accaduto. Fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi. Il ragazzo, infatti, è stato tratto in salvo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e personale della Capitaneria di Porto, nonché Polizia Locale e 118.

