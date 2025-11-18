Rifugiata dall’Afghanistan si laurea all’Università di Bari con una tesi in Migrazioni, Confini e Diritti umani

Si è laureata con il titolo di dottoressa magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei dopo aver discusso la tesi di laurea in Scienze Politiche sul “Reinsediamento dei rifugiati afghani in Italia dopo l’agosto 2021: analisi completa tra sfide e opportunità”. S. è la prima rifugiata afghana a conseguire la laurea all’Università di Bari.

“Un sogno che diventa realtà. Il percorso non è stato facile, era pieno di sfide, notti lunghe e momenti di dubbio. Ma non mi sono mai fermata – dice – e sono finalmente arrivata a questo traguardo. Questa laurea non è solo un attestato, è la prova che la forza e la speranza possono portare a cose meravigliose. Sono orgogliosa, grata e pronta per nuovi inizi e opportunità”.

La neodottoressa arriva da Kabul che ha lasciato quattro anni fa quando gruppi talebani sono tornati al potere dopo aver conquistato la capitale afghana in quei momenti turbolenti, ripresi dalle tv di tutto il mondo, in cui il dramma della fuga di migliaia di persone si mescolava al ritiro concitato delle forze diplomatiche e militari internazionali.

“Ho avuto il piacere e l’onore di essere il relatore della ricerca sull’esperienza di reinsediamento delle donne afghane rifugiate”. Il prof. Giuseppe Campesi, docente di Filosofia e Sociologia del diritto del Dipartimento di Scienze Politiche spiega che il lavoro in inglese, non solo “tocca da vicino l’esperienza professionale e di vita” della neodottoressa ma precisa che “la tesi in Migrations, Borders and Human Rights si basa su una ricerca empirica di tipo qualitativo che ha coinvolto circa 12 donne che hanno partecipato a interviste semi-strutturate in cui hanno descritto le sfide e le opportunità del reinsediamento migratorio producendo risultati particolarmente interessanti”.

A rendere possibile l’iscrizione al percorso specialistico di S., che al suo arrivo a Bari era già in possesso di due titoli di istruzione terziaria acquisiti prima del ritorno del regime talebano, è stata la

Procedura di riconoscimento finalizzato e la Valutazione autonoma dei titoli istituzionalizzata nel dicembre 2023 e attivata dal Centro per l’Apprendimento Permanente grazie alla delibera degli organi di governo UniBa.