A Bari si potrà allattare anche in boutique: al via progetto “Mamma qui puoi”

Parte a Bari il progetto ‘Mamma qui puoi’. “Da oggi Ocazeta Boutique, in Via Jacini 33/B, non è solo un punto di riferimento per la moda, ma diventa anche un accogliente rifugio glamour-friendly per le mamme che allattano”. Ad annuncialo è il consigliere comunale Lorenzo Leonetti.

“Un piccolo grande gesto che trasforma un momento quotidiano in un’esperienza serena, protetta e… con stile – racconta Leonetti – L’obiettivo è realizzare, attraverso l’app “Allatto” https://www.doveallatto.it/ una vera mappatura della città: una rete di attività che mettono a disposizione uno spazio di “baby pit stop” per la poppata, sostenendo concretamente le famiglie durante la vita di tutti i giorni. La mia più grande stima va a Massimo, Roberto e a tutto lo staff di Ocazeta Boutique, che con entusiasmo e sensibilità hanno dato vita a questa iniziativa rivoluzionaria, inserita nei progetti finanziati dal D_Bari del Comune di Bari. Un passo avanti per una città sempre più attenta, accogliente e a misura di mamma”