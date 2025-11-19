A Bari turisti e studenti fuori sede avranno il loro ambulatorio: il nuovo servizio della Asl

Due nuovi Ambulatori per visite orientate a garantire assistenza sanitaria anche a chi, per ragioni di viaggio o studio, può incontrare difficoltà: turisti e studenti fuori sede, ma anche altre categorie o semplicemente persone non residenti a Bari e che, comunque, esprimono un bisogno sanitario. Il nuovo servizio, attivato dal Distretto Unico di Bari diretto dalla dott.ssa Rosa Porfido, in questo modo amplia le possibilità di assicurare l’assistenza sanitaria sul territorio del capoluogo, grazie all’avvio di due Ambulatori diurni di Medicina Generale in cui opereranno, a rotazione, numerosi medici del ruolo unico di Assistenza Primaria.

Gli ambulatori, la cui organizzazione è stata curata dalla dr.ssa Anna Campobasso, dirigente responsabile dell’Unità Operativa Assistenza Sanitaria di Base del Distretto Unico di Bari, attivi a partire dal 17 novembre scorso nella sede di via Martiri di Via Fani, saranno aperti dal lunedì al giovedì (dalle ore 8,30 alle 18,30) e il venerdì (dalle 8,30 alle 14,30).

L’iniziativa del Distretto Unico di Bari va a coprire una fascia di domanda di assistenza di tipo occasionale e realizza concretamente una delle possibilità offerte dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale, in aggiunta a quella della scelta del proprio medico curante prevista prioritariamente per la popolazione residente. All’interno del nuovo accordo, infatti, viene individuata la figura del medico del ruolo unico di Assistenza primaria con i diversi impieghi previsti, accanto a quello classico del medico di libera scelta: nelle sedi delle AFT e nelle Unità di Cure Complesse Primarie (UCCP), così come nelle Case della Comunità hub e spoke e negli Ospedali di Comunità, in fase di realizzazione. L’attivazione di ambulatori diurni di medicina generale ad integrazione dell’assistenza fiduciaria, per l’erogazione di visite occasionali, mira ad estendere l’assistenza di base ad una pluralità di persone, prive di riferimenti sanitari e che spesso, impropriamente, si rivolge ai Pronto Soccorso cittadini.