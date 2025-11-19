La Puglia del futuro? Per Lobuono “Sarà la Florida d’Europa”: ma Decaro frena

La Puglia del futuro? Per Luigi Lobuono la regione diventerà la “Florida d’Italia”, puntando sul potenziale del clima. “Siamo un territorio che per dieci mesi l’anno può garantire accoglienza ai turisti grazie a condizioni meteo invidiabili, soprattutto per chi arriva dal Nord Europa. Faccio un esempio: oggi a Monaco ci sono 4 gradi, qui siamo in camicia”. Ma Decaro Frena, sottolineando che “Il clima non basta”. La proposta del candidato del centrodestra è emersa nel corso del confronto televisivo organizzato da Antenna Sud.

Immediata la replica di Antonio Decaro: “Il fatto che siamo in camicia non è necessariamente positivo. Può esserlo per il turismo, ma non per l’agricoltura, che oggi vive una grave crisi idrica aggravata dal cambiamento climatico”. Decaro si è concentrato poi sul tema del lavoro: pur con un tasso di disoccupazione sceso sotto la doppia cifra – “a Bari è al 5,9%” precisa – resta il nodo della qualità occupazionale. “Molti lavori sono stagionali, instabili o poco pagati. Dobbiamo stabilizzarli e rafforzare le filiere produttive: è lì che voglio intervenire”.