Cantiere in via Argiro, Leccese chiede a impresa di accelerare: “Presto Bari più bella”

“Stamattina sono passato in via Argiro per verificare lo stato dei lavori. Abbiamo chiesto all’impresa di rafforzare la presenza in cantiere per accelerare gli interventi e incontrato i commercianti per trovare soluzioni che consentano di proseguire i lavori riducendo i disagi”, così il sindaco di Bari, Vito Leccese in seguito a un sopralluogo effettuato sul cantiere.

“Il primo isolato comincia a prendere forma – prosegue – nei successivi si lavora alla preparazione per la posa delle zanelle e si recuperano le antiche basole laviche, che presto torneranno a splendere nella nuova via Argiro. I cantieri portano difficoltà, lo sappiamo bene, per questo stiamo facendo il possibile per confrontarci costantemente con tutti i pezzi di città coinvolti, perché abbiamo bisogno di fare squadra e immaginare, insieme, la Bari che sarà: più accessibile, inclusiva e bella”, conclude.