MERCOLEDì, 19 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,218 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,218 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Madre e figlio trovati morti nel Salento: si ipotizza omicidio-suicidio

Si attendono esami autopsie

Pubblicato da: redazione | Mer, 19 Novembre 2025 - 10:16
mamma e figlio
  • 44 sec

Si fa largo l’ipotesi di un omicidio-suicidio per la morte di Najoua Minnito ed Elia Perrone, madre e figlio di 35 e 8 anni, i cui cadaveri sono stati scoperti ieri a distanza di poche ore l’uno dall’altro e in luoghi differenti in provincia di Lecce.

Prima la mamma, il cui corpo è stato trovato in mare da un sub, tra Torre Dell’Orso e Calimera, poi il piccolo nell’abitazione dove i due vivevano in via Montinari a Calimera. Nelle prossime ore la procura di Lecce conferirà l’incarico per svolgere le due autopsie.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Rivoluzione hi-tech al Museo Civico di...

È stata pubblicata sull’albo pretorio comunale la determina che approva il...
- 19 Novembre 2025
Segnalato da voi

Bari, ponte Garibaldi: scoppia il caso...

A due settimane dall’ordinanza che ha imposto la riduzione della carreggiata...
- 19 Novembre 2025
Dalla città

Bari, prosegue la svolta green della...

Prosegue il percorso di transizione ed autonomia energetica avviato da Bari...
- 19 Novembre 2025
Politica , Primo Piano

La Puglia del futuro? Per Lobuono...

La Puglia del futuro? Per Luigi Lobuono la regione diventerà la...
- 19 Novembre 2025