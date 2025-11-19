MERCOLEDì, 19 NOVEMBRE 2025
Nuova caserma dei vigili del fuoco a Barletta, aggiudicati i lavori

Ferrante: "Opera fondamentale"

Pubblicato da: redazione | Mer, 19 Novembre 2025 - 11:48
vigili del fuoco
  • 18 sec

“É stato ufficialmente aggiudicato l’appalto per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco a Barletta: ora si potrà finalmente passare alla fase realizzativa di un’opera fondamentale per il territorio. Ho seguito l’iter sin dall’inizio con l’obiettivo di sbloccare un intervento, atteso da anni, che che garantirà una sede moderna, funzionale e all’altezza delle esigenze operative dei Vigili del Fuoco della BAT. L’opera rientra nel più ampio piano di investimenti del Mit per la riqualificazione e la costruzione di infrastrutture destinate alla sicurezza pubblica e alla protezione civile, a conferma dell’attenzione del Governo verso il rafforzamento dei presidi sul territorio. Ora monitorerò anche le successive fasi per garantire il rapido avvio dei lavori di realizzazione del Comando, che rappresenta un nuovo tassello nel percorso di sviluppo infrastrutturale del Sud”. Lo afferma il Sottosegretario al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate e deputato di Forza Italia Tullio Ferrante.

