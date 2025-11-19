Dai mercatini alla musica, la magia del Natale si accende anche a Capurso

Mercatini, luci d’incanto, antichi riti e musica popolare accompagneranno Capurso fino a gennaio, in un cartellone che unisce tradizione, festa e appartenenza. Capurso torna a vestirsi di luce. Il programma degli eventi promossi dal Comune si arricchisce di iniziative pensate per accompagnare cittadini e visitatori verso il Natale 2025 – e oltre – restituendo ai luoghi simbolo del paese un’atmosfera nuova, calda, luminosa. È questo il filo rosso di ogni edizione del Natale a Capurso: creare spazi di incontro, di condivisione, di comunità.

Anche quest’anno tutto comincia dal fuoco, dal calore antico delle Fanoje. Il 7 e l’8 dicembre il centro storico e l’area antistante la Reale Basilica della Madonna del Pozzo si illumineranno del bagliore dei falò, accompagnati da musica popolare, sapori della tradizione e momenti di convivialità. Un rito che torna, vivo come sempre, per rinsaldare il legame profondo tra la storia di Capurso e chi la abita. Accanto ai falò, si aprono le porte del Villaggio di Babbo Natale, allestito nella Villa comunale e visitabile fino al 27 dicembre: laboratori creativi, spettacoli, giochi e incontri con Babbo Natale e i suoi elfi costruiranno un piccolo universo incantato dedicato ai bambini.

Sempre il 7 dicembre il cuore di Capurso si trasformerà in un luogo sospeso, luminoso: è il momento di Borgo d’Incanto, il concorso che coinvolge cittadini, scuole e associazioni in un percorso fatto di luci, presepi, artigianato, musica e profumi. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 novembre (info sul sito comunale). Gli allestimenti, che animeranno i vicoli del centro, dovranno essere completati entro il 6 dicembre e resteranno visitabili fino all’Epifania. Il Natale a Capurso è anche partecipazione attiva. Il 1° dicembre torna Mercanti insieme, il concorso realizzato con AssComCrea che premia chi sceglie di acquistare nei negozi del paese. Un gesto semplice che sostiene il commercio locale, rafforza le attività di prossimità e alimenta il senso di comunità.

E la festa continua anche a gennaio: la Casa della Befana, allestita nella Villa comunale, porterà dolci, giochi e sorrisi ai più piccoli, con spettacoli e momenti di allegria per salutare insieme la fine delle festività. “Il Natale a Capurso, anche quest’anno, sarà un tempo di comunità – afferma il sindaco Michele Laricchia –. Un mese in cui le nostre tradizioni, i nostri luoghi e le energie migliori del paese si accendono e camminano insieme. Sarà un Natale speciale, costruito con le associazioni, le attività commerciali, le famiglie, i più piccoli e i più grandi: un vero mosaico di partecipazione. Le Fanoje, gli eventi culturali, le iniziative per bambini e il concorso dedicato al commercio locale non saranno solo appuntamenti, ma occasioni per ritrovarci, per riconoscerci e per ricordarci che Capurso è una comunità viva, accogliente e capace di fare cose belle insieme”.