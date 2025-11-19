“Villaggio del gusto-CAB Edition”: percorso tra sapori e tradizioni in piazza Umberto a Bari

L’Associazione De Gustibus Vitae, in collaborazione con SDM Eventi, presenta il “Villaggio del Gusto – CAB Edition – Aspettando Natale 2025”, in programma a Bari dal 21 al 23 novembre 2025 nella splendida cornice di Piazza Umberto I, oggi al centro di un importante percorso di rilancio urbano.

Grazie al forte impulso del Comune di Bari, impegnato nella valorizzazione e riattivazione culturale di una delle piazze più rappresentative della città, Piazza Umberto I torna a essere luogo di incontro, partecipazione e promozione delle eccellenze territoriali. Il Villaggio del Gusto si inserisce pienamente in questa visione, offrendo tre giorni di festa, tradizione e condivisione.

Una ricca selezione di operatori enogastronomici darà vita a un percorso tra sapori, tradizioni e creatività. Dal negramaro al primitivo, dagli spaghetti all’assassina alla porchetta di Grumo, dai salumi tipici umbri al pane di Altamura, dal caciocavallo impiccato alle caldarroste, dai dolci di Sicilia e Campania ai panettoni, dai panzerotti ai panini con il polpo dalle liquirizie alle caramelle gommose per arrivare ai churros ungheresi ed alle immancabili crepes ed a un’ampia proposta di prodotti gluten free, i 15 espositori food saranno: Casa Murgia (Grumo Appula), Leo’s (Sannicandro di Bari), GF Gusto e Tradizioni (Sannicandro di Bari), Celi House (Bitonto), Assassina Metropolitan Killer Pasta (Bari), Enoteca San Nicola (Bari), 900 Street Food (Conversano), Kinder Crepe’s (Bari), Puglia & More (Andria), Le Sfizierie (Catania e Napoli), Gogò (Castellana Grotte), Food & Company – Pineto, I Tesori di Sicilia 56 – Bari e Adriatica – Mola di Bari oltre a circa 20 artigiani selezionati dalla reta SDM Eventi che proporranno manufatti tipici del territorio pugliese anche come idee regalo per le prossime festività.