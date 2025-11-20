Bari, nuove aperture straordinarie per rinnovare la carta d’identità elettronica

La scadenza è ancora lontana, ma riguarda migliaia di cittadini e conviene non farsi trovare impreparati. Dal 3 agosto 2026, infatti, le vecchie carte d’identità cartacee non saranno più valide per l’espatrio. Chi vorrà viaggiare all’estero dovrà necessariamente essere in possesso della versione elettronica del documento oppure del passaporto. Una novità stabilita dal regolamento europeo n. 1157 del 20 giugno 2019, che punta a uniformare i documenti d’identità negli Stati membri.

Per venire incontro ai cittadini che devono ancora effettuare il passaggio alla Carta d’identità elettronica, il Comune ha organizzato una serie di aperture straordinarie degli uffici anagrafici. La ripartizione Servizi Demografici, infatti, ha predisposto un calendario di sportelli aggiuntivi sia nella sede centrale sia nelle delegazioni dei quartieri, così da facilitare le operazioni di rinnovo.

Gli appuntamenti saranno distribuiti nel corso del mese di dicembre, con aperture pomeridiane nella sede centrale di corso Vittorio Veneto e nelle delegazioni di Carbonara, Ceglie, Loseto, Carrassi e San Pasquale. Un’occasione utile soprattutto per chi durante la settimana fatica a recarsi negli uffici negli orari ordinari.

Per prenotare non sarà necessario alcun passaggio online: basterà recarsi presso una delle sedi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico presenti in città, da via Roberto da Bari a Japigia, da Palese a Santo Spirito. In alternativa è possibile telefonare al numero dell’Urp 5772390, dal lunedì al venerdì nelle fasce pomeridiane.

L’invito dell’amministrazione è quindi quello di muoversi per tempo, evitando le file e il rischio di arrivare troppo vicino alla data del 2026 senza un documento valido per oltrepassare i confini.

Foto Ministero dell’Interno﻿