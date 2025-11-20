Bari, nuovi ambienti per Neuropsichiatria infantile: investiti 220mila euro

Tavolini, sedie, librerie, pouf, lettini, scrivanie, armadi e attrezzature tecniche: continua in questi giorni la consegna dei nuovi arredi destinati alle sedi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della ASL Bari. Con l’arrivo degli ultimi pezzi, saranno diciassette gli ambulatori completamente rinnovati e adeguati alle esigenze dei piccoli utenti. Si tratta di un investimento di circa 220mila euro che ha permesso di acquistare oltre 1.700 arredi tra mobili d’ufficio, dotazioni sanitarie e attrezzature per l’infanzia, con l’obiettivo di rendere più accoglienti e funzionali gli spazi in cui si svolgono visite, valutazioni e percorsi terapeutici rivolti a bambini e adolescenti da 0 a 18 anni.

La ASL Bari – attraverso l’Area Gestione del Patrimonio, con la responsabile del procedimento Mariangela Quatraro – ha utilizzato un finanziamento regionale dedicato al “Potenziamento dei servizi territoriali di NPIA”, rinnovando così gli ambienti di tutte le sedi territoriali: Altamura, Santeramo in Colle, Gravina, Ruvo di Puglia, Toritto, Triggiano, Gioia del Colle, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Turi, Mola di Bari, Acquaviva delle Fonti, Conversano e tre centri cittadini a Bari: Santo Spirito, Japigia e Colli Grisoni.

“Stiamo portando a termine un importante piano di rinnovamento che riguarda numerose sedi di Neuropsichiatria infantile – spiega il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio – oltre agli aspetti funzionali, questo intervento ha un grande valore dal punto di vista dell’umanizzazione delle cure: parliamo di bambine e bambini, adolescenti, famiglie e operatori che ora potranno contare su spazi più adeguati, accoglienti e davvero pensati a misura dei più piccoli. Aver realizzato una riqualificazione così capillare sul territorio rappresenta una grande soddisfazione e una risposta concreta ai bisogni dei cittadini, grandi e piccoli”, conclude.