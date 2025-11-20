Bari, quartiere Libertà: quell’angolo dimenticato alle spalle del Parco Maugeri

A Bari, dietro l’inaugurazione del nuovo “Parco Maugeri” dello scorso giugno, si nasconde un angolo della città dimenticato e trascurato. L’uscita posteriore su via Napoli, infatti, è rimasta per mesi in stato di abbandono, tra rifiuti, materiale di risulta e assenza totale di manutenzione, sollevando preoccupazioni tra residenti e associazioni locali.

A denunciare la situazione è il consigliere comunale Luca Bratta, che nei gruppi Facebook della città ha pubblicato dei video dell’area, definendola “l’ennesima prova di una gestione amministrativa che continua a voltare le spalle ai cittadini”. Nonostante le segnalazioni inviate già dopo l’apertura del parco, l’area rimane sporca e trascurata, senza interventi concreti né risposte da parte degli uffici competenti.

La situazione più grave riguarda la sicurezza. Dal terreno abbandonato si può accedere liberamente al cantiere del parco, dove sono presenti cisterne, silos e impianti utilizzati per la bonifica del sottosuolo. Si tratta di strutture che, secondo le norme, dovrebbero essere rigorosamente protette e non raggiungibili dal pubblico. La mancata vigilanza espone quindi cittadini e bambini a potenziali rischi e rappresenta una falla evidente nella gestione dell’area.

﻿La denuncia punta a sensibilizzare l’amministrazione comunale affinché si intervenga rapidamente, con manutenzione, messa in sicurezza e una gestione trasparente del parco e delle aree adiacenti, restituendo ai residenti uno spazio urbano sicuro e curato.