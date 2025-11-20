GIOVEDì, 20 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,243 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,243 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, quartiere Libertà: quell’angolo dimenticato alle spalle del Parco Maugeri

“Un’area sporca e accessibile a chiunque non può restare così” - la denuncia

Pubblicato da: redazione | Gio, 20 Novembre 2025 - 16:06
Foto Parco Maugeri
  • 49 sec

A Bari, dietro l’inaugurazione del nuovo “Parco Maugeri” dello scorso giugno, si nasconde un angolo della città dimenticato e trascurato. L’uscita posteriore su via Napoli, infatti, è rimasta per mesi in stato di abbandono, tra rifiuti, materiale di risulta e assenza totale di manutenzione, sollevando preoccupazioni tra residenti e associazioni locali.

A denunciare la situazione è il consigliere comunale Luca Bratta, che nei gruppi Facebook della città ha pubblicato dei video dell’area, definendola “l’ennesima prova di una gestione amministrativa che continua a voltare le spalle ai cittadini”. Nonostante le segnalazioni inviate già dopo l’apertura del parco, l’area rimane sporca e trascurata, senza interventi concreti né risposte da parte degli uffici competenti.

La situazione più grave riguarda la sicurezza. Dal terreno abbandonato si può accedere liberamente al cantiere del parco, dove sono presenti cisterne, silos e impianti utilizzati per la bonifica del sottosuolo. Si tratta di strutture che, secondo le norme, dovrebbero essere rigorosamente protette e non raggiungibili dal pubblico. La mancata vigilanza espone quindi cittadini e bambini a potenziali rischi e rappresenta una falla evidente nella gestione dell’area.

﻿La denuncia punta a sensibilizzare l’amministrazione comunale affinché si intervenga rapidamente, con manutenzione, messa in sicurezza e una gestione trasparente del parco e delle aree adiacenti, restituendo ai residenti uno spazio urbano sicuro e curato.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Bari, quartiere Libertà: quell’angolo dimenticato alle...

A Bari, dietro l’inaugurazione del nuovo “Parco Maugeri” dello scorso giugno,...
- 20 Novembre 2025
Attualità , Salute e Medicina

Bari, nuovi ambienti per Neuropsichiatria infantile:...

Tavolini, sedie, librerie, pouf, lettini, scrivanie, armadi e attrezzature tecniche: continua...
- 20 Novembre 2025
Politica

Puglia, alle regionali niente ballottaggio: ecco...

Tutto pronto per le elezioni regionali in Puglia in cui i...
- 20 Novembre 2025
Cronaca

Minacce a capogruppo FdI Puglia: sui...

A Crispiano, in provincia di Taranto, alcuni muri sono diventati teatro...
- 20 Novembre 2025