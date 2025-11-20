Barletta, tenta la fuga durante un controllo: minore trasferito in Istituto Penale

La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un minorenne, emesso dalla Corte d’Appello di Bari – Sezione Minorenni. Nei giorni scorsi, durante un’operazione “Alto Impatto” condotta dal Reparto Prevenzione Crimine, gli agenti hanno fermato un’auto ritenuta sospetta con due giovani a bordo. Durante il controllo, il passeggero – un minore privo di documenti – ha tentato la fuga, facendo scattare le immediate ricerche. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dagli operatori, la Squadra di Polizia Giudiziaria ha avviato le verifiche necessarie per identificarlo.

Gli accertamenti hanno confermato che sul giovane gravava un provvedimento di aggravamento della misura cautelare: il collocamento in comunità è stato sostituito con la custodia cautelare presso l’Istituto Penale Minorile di Potenza, ritenuta necessaria per l’incompatibilità del minore con la precedente struttura e per esigenze cautelari più stringenti. Il ragazzo è stato successivamente rintracciato e accompagnato presso l’istituto, nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla normativa vigente. Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: i provvedimenti adottati non sono definitivi e il minore è da considerarsi non colpevole fino a eventuale sentenza irrevocabile.