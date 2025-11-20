GIOVEDì, 20 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,234 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,234 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Barletta, tenta la fuga durante un controllo: minore trasferito in Istituto Penale

Su ordine della Corte d'Appello

Pubblicato da: redazione | Gio, 20 Novembre 2025 - 09:02
WhatsApp Image 2025-11-20 at 08.51.58
  • 33 sec

La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un minorenne, emesso dalla Corte d’Appello di Bari – Sezione Minorenni. Nei giorni scorsi, durante un’operazione “Alto Impatto” condotta dal Reparto Prevenzione Crimine, gli agenti hanno fermato un’auto ritenuta sospetta con due giovani a bordo. Durante il controllo, il passeggero – un minore privo di documenti – ha tentato la fuga, facendo scattare le immediate ricerche. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dagli operatori, la Squadra di Polizia Giudiziaria ha avviato le verifiche necessarie per identificarlo.

Gli accertamenti hanno confermato che sul giovane gravava un provvedimento di aggravamento della misura cautelare: il collocamento in comunità è stato sostituito con la custodia cautelare presso l’Istituto Penale Minorile di Potenza, ritenuta necessaria per l’incompatibilità del minore con la precedente struttura e per esigenze cautelari più stringenti. Il ragazzo è stato successivamente rintracciato e accompagnato presso l’istituto, nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla normativa vigente. Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: i provvedimenti adottati non sono definitivi e il minore è da considerarsi non colpevole fino a eventuale sentenza irrevocabile.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Regionali in Puglia, i candidati firmano...

I quattro candidati alla presidenza della Regione Puglia hanno firmato ieri...
- 20 Novembre 2025
Eventi

Bari, domani apre in Fiera la...

Arriva per la prima volta a Bari lo spettacolo della mostra BrickArt Ocean, dal 21 novembre al 25...
- 20 Novembre 2025
Salute e Medicina

Tumore del colon-retto: uno studio sulla...

Il Policlinico di Bari è stato tra i principali centri arruolatori...
- 20 Novembre 2025
Attualità , Scuola e Università

Medicina, anche a Bari è il...

Questa mattina migliaia di studentesse e studenti stanno affrontando il primo...
- 20 Novembre 2025