Maxi tamponamento in tangenziale, è accaduto intorno alle 8 di questa mattina, in direzione Sud, all’altezza della Stanic. Diversi i disagi legati al traffico. Si registrano rallentamenti e lunghe code già a partire dall’uscita per il San Paolo. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei tecnici per ricostruire l’esatta dinamica. Si consigliano percorsi alternativi.
Bari, maxi tamponamento in tangenziale: lunghe code e disagi
In direzione Sud
Regionali in Puglia, i candidati firmano...
I quattro candidati alla presidenza della Regione Puglia hanno firmato ieri...
Bari, domani apre in Fiera la...
Arriva per la prima volta a Bari lo spettacolo della mostra BrickArt Ocean, dal 21 novembre al 25...
Tumore del colon-retto: uno studio sulla...
Il Policlinico di Bari è stato tra i principali centri arruolatori...
Medicina, anche a Bari è il...
Questa mattina migliaia di studentesse e studenti stanno affrontando il primo...