Bari, maxi tamponamento in tangenziale: lunghe code e disagi

In direzione Sud

Pubblicato da: redazione | Gio, 20 Novembre 2025 - 09:08
traffico stradale
  • 26 sec

Maxi tamponamento in tangenziale, è accaduto intorno alle 8 di questa mattina, in direzione Sud, all’altezza della Stanic. Diversi i disagi legati al traffico. Si registrano rallentamenti e lunghe code già a partire dall’uscita per il San Paolo. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei tecnici per ricostruire l’esatta dinamica. Si consigliano percorsi alternativi.

