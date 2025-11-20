Bari, maxi tamponamento in tangenziale: lunghe code e disagi

Maxi tamponamento in tangenziale, è accaduto intorno alle 8 di questa mattina, in direzione Sud, all’altezza della Stanic. Diversi i disagi legati al traffico. Si registrano rallentamenti e lunghe code già a partire dall’uscita per il San Paolo. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei tecnici per ricostruire l’esatta dinamica. Si consigliano percorsi alternativi.