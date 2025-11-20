GIOVEDì, 20 NOVEMBRE 2025
Da Bari al cuore del Regno Unito, attivata nuova rotta per Bristol

Previsti due voli a settimana con EasyJet

Pubblicato da: redazione | Gio, 20 Novembre 2025 - 10:15
bari_easyjet
  • 2 min

Bari sempre più collegata al resto del mondo. Aeroporti di Puglia ha infatti annunciato l’attivazione di una nuova rotta internazionale che collegherà Bari a Bristol, in Inghilterra, a partire dall’estate 2026. Il collegamento, operato da EasyJet, sarà attivo dalla prossima primavera con due frequenze settimanali, offrendo un nuovo ponte diretto tra la Puglia e una delle città più dinamiche del Regno Unito: Bari – Bristol: dal 18 aprile 2026, ogni martedì e sabato

“L’ampliamento dell’offerta easyJet – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – conferma l’alto livello di attrattività dell’aeroporto di Bari come infrastruttura strategica per l’internazionalizzazione della nostra regione e rappresenta un nuovo passo avanti nel piano di sviluppo delle rotte europee a forte potenziale di crescita.” Vasile sottolinea inoltre come il legame tra Puglia e Regno Unito sia in continua espansione, grazie sia all’interesse del turismo britannico per il territorio sia alla presenza di una numerosa comunità pugliese residente oltremanica: “Questa nuova rotta garantirà collegamenti più diretti, frequenti e funzionali. Ringrazio easyJet per la fiducia nel nostro sistema aeroportuale e la Regione Puglia per il sostegno costante nel promuovere mobilità sostenibile, internazionalizzazione e valorizzazione delle nostre infrastrutture.”

Con questo collegamento, easyJet rafforza ulteriormente la propria presenza sugli aeroporti di Bari e Brindisi. Nell’estate 2026 la compagnia volerà da Bari verso Basilea, Ginevra, Londra Gatwick, Lione, Milano Malpensa, Nizza, Parigi Charles de Gaulle e Orly, ampliando il ventaglio di destinazioni europee raggiungibili dalla Puglia. I biglietti sono già disponibili sul sito e sull’app easyJet.

“Siamo felici di annunciare la nuova rotta Bari–Bristol, che si aggiunge alle sette già operative da questo scalo per la stagione estiva,” ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia. “Con questo collegamento vogliamo rafforzare il ruolo di Bari come hub strategico per il Sud Italia, favorendo scambi turistici e culturali e sostenendo lo sviluppo di una regione ricca di storia e bellezze naturali. Continuiamo a investire in un network capillare pensato per offrire ai passeggeri sempre più opportunità di viaggio.”

