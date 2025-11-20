“La violenza e la sua narrazione”, domani a Bari psicologi e giornalisti a confronto

Domani, venerdì 21 novembre, dalle 9.30 alle 13.30, a Villa Romanazzi Carducci a Bari (via Giuseppe Capruzzi, 326) si terrà il convegno dal titolo “La violenza e la sua narrazione. Il punto di vista della psicologia, dell’informazione e della letteratura”, promosso dall’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia insieme all’Ordine dei Giornalisti della Puglia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il modo in cui la violenza – nelle relazioni interpersonali, nei contesti di fragilità, nei conflitti internazionali e nelle dinamiche ambientali – viene rappresentata dai media e quali effetti tale rappresentazione produca sulle vittime, sul pubblico e sui sistemi sociali. Il confronto riunirà voci provenienti dal giornalismo, dalla psicologia e dalla letteratura, offrendo prospettive complementari sulla costruzione delle narrazioni e sulle loro implicazioni.

“La collaborazione tra i due Ordini rappresenta un passo fondamentale per favorire un approccio consapevole e responsabile nella narrazione della violenza” commenta Giuseppe Vinci, presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia. “Psicologi e giornalisti, pur con competenze differenti, condividono la stessa responsabilità: quella di tutelare le persone e la società, dando voce alla realtà senza ferire ulteriormente chi è già vittima.”

Ad aprire i lavori, insieme a Giuseppe Vinci, ci sarà il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, Maurizio Marangelli.

Seguiranno gli interventi del giornalista del Tg1 Giuseppe La Venia, dello scrittore Giancarlo De Cataldo, della psicologa criminologa Patrizia Lomuscio, della psicologa Francesca Cafarella e della giornalista e scrittrice Monica Lanfranco, che offriranno un quadro articolato e interdisciplinare sulle modalità con cui la violenza viene raccontata e percepita.

Il convegno rappresenta un’occasione di approfondimento e dialogo su un tema di forte rilevanza pubblica, con l’intento di promuovere una comunicazione più consapevole e rispettosa delle persone e dei contesti coinvolti.