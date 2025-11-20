GIOVEDì, 20 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,234 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,234 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

“La violenza e la sua narrazione”, domani a Bari psicologi e giornalisti a confronto

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il modo in cui la violenza viene rappresentata dai media e quali effetti tale rappresentazione produca sulle vittime, sul pubblico e sui sistemi sociali

Pubblicato da: redazione | Gio, 20 Novembre 2025 - 10:46
Screenshot 2025-11-20 104425
  • 2 min

Domani, venerdì 21 novembre, dalle 9.30 alle 13.30, a Villa Romanazzi Carducci a Bari (via Giuseppe Capruzzi, 326) si terrà il convegno dal titolo “La violenza e la sua narrazione. Il punto di vista della psicologia, dell’informazione e della letteratura”, promosso dall’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia insieme all’Ordine dei Giornalisti della Puglia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il modo in cui la violenza – nelle relazioni interpersonali, nei contesti di fragilità, nei conflitti internazionali e nelle dinamiche ambientali – viene rappresentata dai media e quali effetti tale rappresentazione produca sulle vittime, sul pubblico e sui sistemi sociali. Il confronto riunirà voci provenienti dal giornalismo, dalla psicologia e dalla letteratura, offrendo prospettive complementari sulla costruzione delle narrazioni e sulle loro implicazioni.

“La collaborazione tra i due Ordini rappresenta un passo fondamentale per favorire un approccio consapevole e responsabile nella narrazione della violenza” commenta Giuseppe Vinci, presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia. “Psicologi e giornalisti, pur con competenze differenti, condividono la stessa responsabilità: quella di tutelare le persone e la società, dando voce alla realtà senza ferire ulteriormente chi è già vittima.”

Ad aprire i lavori, insieme a Giuseppe Vinci, ci sarà il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, Maurizio Marangelli.

Seguiranno gli interventi del giornalista del Tg1 Giuseppe La Venia, dello scrittore Giancarlo De Cataldo, della psicologa criminologa Patrizia Lomuscio, della psicologa Francesca Cafarella e della giornalista e scrittrice Monica Lanfranco, che offriranno un quadro articolato e interdisciplinare sulle modalità con cui la violenza viene raccontata e percepita.

Il convegno rappresenta un’occasione di approfondimento e dialogo su un tema di forte rilevanza pubblica, con l’intento di promuovere una comunicazione più consapevole e rispettosa delle persone e dei contesti coinvolti.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Regionali in Puglia, i candidati firmano...

I quattro candidati alla presidenza della Regione Puglia hanno firmato ieri...
- 20 Novembre 2025
Eventi

Bari, domani apre in Fiera la...

Arriva per la prima volta a Bari lo spettacolo della mostra BrickArt Ocean, dal 21 novembre al 25...
- 20 Novembre 2025
Salute e Medicina

Tumore del colon-retto: uno studio sulla...

Il Policlinico di Bari è stato tra i principali centri arruolatori...
- 20 Novembre 2025
Attualità , Scuola e Università

Medicina, anche a Bari è il...

Questa mattina migliaia di studentesse e studenti stanno affrontando il primo...
- 20 Novembre 2025